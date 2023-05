Μπορεί ο Κάρολος Γ’ να στέφθηκε και επίσημως βασιλιάς της Βρετανίας στο Αββαείο του Γουέστμινστερ, αλλά μάλλον μία… ανατριχιαστική παρουσία ήταν αυτή που έκλεψε τις εντυπώσεις.

Πιο συγκεκριμένα, για κλάσματα του δευτερολέπτου, εμφανίστηκε στο Αββαείο μια φιγούρα με μαύρη κουκούλα και ένα μπαστούνι στο χέρι, που έμοιαζε… με τον «Χάρο» και το… δρεπάνι του.

Όταν μάλιστα καταλάγιασε ο «θόρυβος» της στέψης, η «τρομακτική» φιγούρα άρχισε να κυκλοφορεί όλο και περισσότερο στα social media.

Τελικά το Newsweek αποφάσισε να λύσει το μυστήριο, καθώς συντάκτης του έγκριτου περιοδικού επικοινώνησε με το Αβαείο και ενημερώθηκε πως ο «Χάρος» ήταν ένας νεωκόρος του ναού και μέλος της κοινότητας του Αβαείου που βοηθά στις θρησκευτικές λειτουργίες, παραδίδοντας τις ράβδους στον επίσκοπο ή τον ιερέα.

Moment 'Grim Reaper' appears at Westminster Abbey during the coronation pic.twitter.com/61l71Evin8