Μέσα από τις φυλακές, όπου κρατείται, έστειλε το μήνυμά του ο υποψήφιος δήμαρχος της Χειμάρρας, Φρέντι Μπελέρης.

Συνεργάτες του υποψήφιου δημάρχου, μιλώντας νωρίτερα στο Open TV, ανέφεραν πως το μήνυμα που στέλνει είναι το εξής: «Αύριο η ψήφος σας σώζει τον τόπο και τη Δημοκρατία».

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε ο γιος του, επρόκειτο να ταξιδέψουν περίπου 1200 – 1300 άτομα από την Αθήνα για τη Χειμάρρα προκειμένου να ψηφίσουν ωστόσο ο αριθμός αυτός έχει αυξηθεί στους 1500 τις τελευταίες ώρες.

Με δύο αναρτήσεις στο twitter απάντησε η αλβανίδα ΥΠΕΞ στην ανακοίνωση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών για την προφυλάκιση του Φρέντι Μπελέρη.

«Είναι αδύνατο να κατανοήσουμε πώς οι Έλληνες φίλοι μας έχουν το δικαίωμα να απορρίπτουν μία δικαστική απόφαση της χώρας μας, όταν τα αδιάσειστα στοιχεία που δήθεν ψάχνουν, ουσιαστικά δεν υφίστανται. Ο Φρέντι Μπελέρης συνελήφθη, κατηγορούμενος για εγκληματική πράξη κατά της εκλογικής ελευθερίας», έγραψε μεταξύ άλλων η Όλτα Τσάτσκα.

1/2 It is nearly impossible to understand how our🇬🇷friends have the right to dispute a court decision in our country, when the hard evidence they were looking for couldn't be any harder – Fredi Beleri has been caught engaging in criminal activity against free and fair elections.