Αμφισβητεί τα αποτελέσματα που έδιναν νωρίτερα το κρατικό πρακτορείο Anadolu και άλλα τουρκικά ΜΜΕ για τις προεδρικές εκλογές και το προβάδισμα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου.

Διατηρώντας κοινή γραμμή με τον δήμαρχο Άγκυρας, ο Εκρέμ Ιμάμογλου κατήγγειλε μηχανισμό παραποίησης των αποτελεσμάτων ενώ και οι δύο δήμαρχοι ζήτησαν από τους πολίτες να είναι προσεχτικοί και να μην βασίζονται στα αποτελέσματα του Anadolu.

«Μπορούμε να το πούμε άνετα: ο Κιλιτσντάρογλου θα ανακοινωθεί ως ο 13ος πρόεδρος της χώρας μας σήμερα», υποστήριξε σθεναρά ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου.

🇹🇷Ekrem Imamoglu:

"There are 7.5 million votes that are not included in the system." pic.twitter.com/usEca0fiTF