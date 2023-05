Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η καταμέτρηση των ψήφων στην Τουρκία ενώ, όσο περνάει η ώρα, ενισχύεται το σενάριο της δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης ανάμεσα στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

Ο 69χρονος τούρκος πρόεδρος, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία για 20χρόνια, απώλεσε το βράδυ της Κυριακής το προβάδισμα που τού πίστωναν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης και έπεσε κάτω από το φράγμα του 50%, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Ειδικότερα, στις 23:00, ο Ερντογάν συγκέντρωνε το 49,86% των ψήφων με σχεδόν το 91,61% των ψήφων καταμετρημένων, σύμφωνα με το Anadolu. Την ίδια ώρα, το ποσοστό του αντιπάλου του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου αγγίζει το 44,38%.

Turkey elections update;



Runoff is almost certain now per two rival news agencies



Anka news agency; 94.45% of ballot boxes



• Erdogan; 49.02%

• Kilicdaroglu; 45.2%

• Ogan: 5.3%



Anadolu: 89.2% of ballot boxes



• Erdogan: 49.94%

• Kilicdaroglu: 44.3%

• Ogan: 5.3% pic.twitter.com/aqsB239e2K