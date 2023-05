Η νέα παιδική σειρά «LEGO Dreamzzz» έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στη streaming υπηρεσία της COSMOTE TV και είναι διαθέσιμη δωρεάν για on demand θέαση.

Η σειρά αποτελείται από 10 συναρπαστικά επεισόδια και καλεί μικρούς και μεγάλους να ενώσουν τις δυνάμεις τους με τους Ίζζυ και Ματέο, στην προσπάθειά τους να σώσουν τον Κόσμο των Ονείρων, από τον Βασιλιά Εφιάλτη ο οποίος εισβάλει στα όνειρα των παιδιών που κοιμούνται.

Οι σειρές LEGO δεν σταματούν εδώ, αφού από την 1η Ιουνίου οι μικροί φίλοι της COSMOTE TV θα μπορούν να απολαύσουν on demand, μέσα από τη streaming υπηρεσία της, 3 ακόμη τίτλους, με συνολικά πάνω από 100 επεισόδια. Πρόκειται για τις σειρές «LEGO Friends: Girls On A Mission», με τις περιπέτειες των Αντρέα-Μία-Έμμα-Ολίβια-Στέφανι, «LEGO Friends: Heartlake Stories», με την όμορφη πόλη του Χάρτλεϊκ Σίτι να βρίσκεται στο επίκεντρο, καθώς και το «LEGO Friends: The Next Chapter», όπου η Αλάια με τους φίλους της διοργανώνουν το δικό τους Welcome To School Festival.

Όλα τα επεισόδια κάθε σειράς LEGO θα είναι μεταγλωττισμένα στα Ελληνικά.

Το πλούσιο παιδικό πρόγραμμα της COSMOTE TV

Οι νέες σειρές LEGO έρχονται να προστεθούν στο ήδη πλούσιο παιδικό περιεχόμενο που διατίθεται on demand στη streaming υπηρεσία της COSMOTE TV. Πάνω από 1.500 επεισόδια αγαπημένων σειρών (Tin Tin, Kaeloo, Garfield show κλπ.), περισσότερες από 80 ταινίες (Tad: Η σμαραγδένια πλάκα, Sonic: Η ταινία 2, Clifford the Big Red Dog, Lego: The Movie κλπ), 300 επεισόδια σειρών των καναλιών Disney και Disney Junior και οι υπηρεσίες Nick+ (400 ώρες περιεχομένου) και Duck TV (περισσότερα από 550 επεισόδια σειρών) υπόσχονται μοναδική εμπειρία θέασης για τα παιδιά.

Συνολικά, η COSMOTE TV διαθέτει 6 παιδικά κανάλια (Disney Channel, Disney Junior , Nickelodeon HD, Baby TV, Smile TV, Duck TV), ενώ η demand βιβλιοθήκη της περιλαμβάνει πάνω από 3.150 επεισόδια παιδικών σειρών.