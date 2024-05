Βόρεια Κορέα: Έστειλε μπαλόνια γεμάτα σκουπίδια και περιττώματα ζώων στη Νότια Κορέα – «Είναι ένα μήνυμα…» (photos/videos)

Η Βόρεια Κορέα έστειλε προς τη Νότια μπαλόνια γεμάτα σκουπίδια, χαρτιά τουαλέτας και περιττώματα ζώων, μετέδωσαν σήμερα τα μέσα ενημέρωσης.

Φωτογραφίες που αναπαρήχθηκαν ευρέως στα νοτιοκορεάτικα μέσα ενημέρωσης δείχνουν λευκά μπαλόνια να μεταφέρουν σακούλες σκουπιδιών γεμάτες με απορρίμματα και κάτι που μοιάζει με περιττώματα.

Το Σαββατοκύριακο ο Βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν είχε προειδοποιήσει ότι «σωροί από απορρίμματα και σκουπίδια σύντομα θα σκορπιστούν στις μεθοριακές περιοχές και στο εσωτερικό» της Νότιας Κορέας.

«Μη ταυτοποιημένα αντικείμενα που πιστεύεται ότι είναι φυλλάδια βορειοκορεατικής προπαγάνδας εντοπίστηκαν στη μεθοριακή ζώνη Γκιεόνγκι- Γκανγκουόν και ο στρατός έλαβε μέτρα», επεσήμανε το γενικό επιτελείο στρατού της Νότιας Κορέας.

«Οι πολίτες θα πρέπει να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα σε εξωτερικούς χώρους. Μην έρχεστε σε επαφή με κανένα άγνωστο αντικείμενο και ενημερώστε την πλησιέστερη στρατιωτική βάση ή την αστυνομία», πρόσθεσε σε ανακοίνωσή του.

Οι ενέργειες της Βόρειας Κορέας «παραβιάζουν ξεκάθαρα τους διεθνείς κανόνες και απειλούν σοβαρά την ασφάλεια του λαού μας», κατήγγειλε το γενικό επιτελείο στρατού, το οποίο επεσήμανε ότι κάποια από τα μπαλόνια περιείχαν απορρίμματα, κάτι το οποίο εξετάζει ο στρατός.

«Ζητάμε από τον Βορρά να σταματήσει αμέσως αυτές τις ενέργειες (…) χαμηλού επιπέδου», πρόσθεσε.

