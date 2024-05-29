Παπούα Νέα Γουινέα: Κίνδυνος εξάπλωσης μολυσματικών ασθενειών από τους 2.000 νεκρούς – Έχουν ανασυρθεί μόλις έξι πτώματα…

Τρόφιμα και φάρμακα άρχισαν σήμερα να φτάνουν στην περιοχή όπου σημειώθηκε κατολίσθηση στην Παπούα Νέα Γουινέα, με αποτέλεσμα να βυθιστεί στη λάσπη ένα ολόκληρο χωριό, την ώρα που οι επιζήσαντες έχουν αρχίσει να τελούν τις κηδείες των νεκρών.

Τα ξημερώματα της 24ης Μαΐου μέρος του βουνού Μάιπ-Μουλιτάκα, στην επαρχία Ένγκα στο βόρειο τμήμα της Παπούας Νέας Γουινέας, κατέρρευσε.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση της χώρας περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι εκτιμάται ότι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ συνολικά 70.000 άνθρωποι στην περιοχή έχουν επηρεαστεί από την καταστροφή.

Έπειτα από πολλές ημέρες ερευνών με τη βοήθεια πρόχειρων εργαλείων, μόνο έξι πτώματα έχουν ανασυρθεί από τις λάσπες.

Οι διασώστες δεν έχουν πλέον ελπίδες ότι θα εντοπιστούν επιζώντες και οι κάτοικοι έχουν αρχίσει να οργανώνουν τις κηδείες των θυμάτων, εκδηλώσεις που αποκαλούνται «χάους κράι», στις οποίες παίρνει μέρος όλη η κοινότητα και μπορεί να διαρκέσουν εβδομάδες.

Σε εικόνες που έδωσαν στη δημοσιότητα υπηρεσίες του ΟΗΕ, φαίνεται μια ομάδα ανδρών να μεταφέρει στους ώμους της ένα ξύλινο φέρετρο, ενώ δεκάδες άλλοι άνθρωποι τους ακολουθούν.

Η Unicef επεσήμανε ότι έχει αρχίσει να διανέμει στους πληγέντες κιτ υγιεινής στα οποία περιλαμβάνονται κουβάδες, δοχεία για τη συγκέντρωση νερού και σαπούνι, ενώ η μη κυβερνητική οργάνωση World Vision επεσήμανε ότι οι κάτοικοι της περιοχής έχουν ακόμη ανάγκη από τρόφιμα, καταφύγιο, κουβέρτες και εντομοαπωθητικά.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης περιπλέκονται καθώς η περιοχή είναι απομονωμένη, ενώ εκεί μαίνονται συγκρούσεις μεταξύ φυλών. Παράλληλα λόγω της κατολίσθησης έχει κοπεί ο κεντρικός δρόμος που φτάνει προς τις πληγείσες περιοχές.

Κίνδυνος μολυσματικών ασθενειών

Στην πιο πρόσφατη ενημέρωσή του ο ΟΗΕ επεσήμανε χθες Τρίτη ότι μια γέφυρα, που βρισκόταν στον κεντρικό δρόμο προς τις πληγείσες περιοχές, κατέρρευσε, ένα γεγονός που ενδεχομένως να καθυστερήσει περαιτέρω την πρόσβαση των σωστικών συνεργείων.

Από την πλευρά του ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) για τους πρόσφυγες προειδοποίησε για το ενδεχόμενο εξάπλωσης μολυσματικών ασθενειών, αν δεν ληφθούν μέτρα αμέσως.

«Κάθε λεπτό που περνά, τα πτώματα που είναι θαμμένα κάτω από τα ερείπια αποσυντίθενται, το νερό που είναι εγκλωβισμένο μεταξύ του εδάφους και των ερειπίων που καλύπτουν μια περιοχή ίση με το μέγεθος τριών ή τεσσάρων γηπέδων του ποδοσφαίρου συνεχίζει να διαρρέει προκαλώντας μεγάλο κίνδυνο για την υγεία», δήλωσε ο Σεχάν Ακτοπράκτ επικεφαλής της υπηρεσίας αυτής του ΟΗΕ στην Παπούα Νέα Γουινέα.

Ο υπουργός Άμυνας της χώρας Μπίλι Τζόζεφ έφτασε στην Ένγκα σήμερα με προμήθειες από την Αυστραλία, επεσήμανε η κυβέρνηση της Παπούας Νέας Γουινέας. Εξάλλου στρατιωτικοί από την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία θα συνδράμουν στις επιχειρήσεις αρωγής και ανοικοδόμησης.

Χθες Τρίτη οι αρχές προχώρησαν στην απομάκρυνση χιλιάδων ανθρώπων καθώς υπάρχει κίνδυνος νέων κατολισθήσεων, ωστόσο εργαζόμενοι σε οργανώσεις αρωγής κατήγγειλαν ότι πολλοί κάτοικοι αρνούνται να εγκαταλείψουν την περιοχή ελπίζοντας ότι θα βρουν τους αγνοούμενους συγγενείς τους.

Από την πλευρά του ο πρωθυπουργός της Παπούας Νέας Γουινέας Τζέιμς Μαράπε απέδωσε στις «ακραίες βροχοπτώσεις» και στις αλλαγές στις μετεωρολογικές συνθήκες τις πολλές καταστροφές που έχουν πλήξει φέτος τη χώρα αυτή στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Οι φυσικές καταστροφές έχουν κοστίσει στη χώρα περισσότερα από 500 εκατ. κίνα (116 εκατ. ευρώ) φέτος, πριν ακόμη την κατολίσθηση στην Ένγκα, σημείωσε ο ίδιος.

«Φέτος σημειώθηκαν ακραίες βροχοπτώσεις οι οποίες προκάλεσαν πλημμύρες σε παραποτάμιες περιοχές, το επίπεδο της στάθμης της θάλασσας αυξήθηκε στις παράκτιες περιοχές και σημειώθηκαν κατολισθήσεις σε κάποιες άλλες», εξήγησε ο Μαράπε.

«Αντιμετωπίσαμε ακραία καιρικά φαινόμενα και αλλαγές από ξηρασία σε σφοδρές βροχοπτώσεις», εξήγησε.

