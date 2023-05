Σε πρόσφατη συνέντευξή της στους Sunday Times, το μοντέλο και επιχειρηματίας Χέιλι Μπίμπερ αποκάλυψε τους λόγους που δεν έχει κάνει ακόμα παιδιά με τον Τζάστιν Μπίμπερ με τον οποίο είναι παντρεμένη από το 2019.

Η σχέση του ζευγαριού βρίσκεται συχνά στο μικροσκόπιο των δημοσιογράφων και των θαυμαστών τους. Το ότι το ζευγάρι δεν έχει αποκτήσει ακόμα παιδιά έχει συζητηθεί έντονα και το μοντέλο ξεκαθάρισε στη συνέντευξή της τους λόγους που δεν έχουν μεγαλώσει ακόμα την οικογένειά τους.

Hailey Bieber 'cries all the time' over thought of having baby with husband Justin #HaileyBieber #JustinBieber https://t.co/PBHwAab560