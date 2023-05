Αεροπορική επιδρομή στο Κίεβο εξαπέλυσαν τις πρώτες πρωινές της Τρίτης (16/5) οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας.

Σύμφωνα με ουκρανούς αξιωματούχους η επίθεση ήταν «εξαιρετικής» έντασης, με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πυραύλους κρουζ και πιθανόν, κατά τις ίδιες πηγές, βαλλιστικούς πυραύλους.

Πρόκειται για την όγδοη τέτοια επιδρομή εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας αυτόν τον μήνα.

Ήταν «εξαιρετική στην πυκνότητά της», περιλάμβανε «τον μέγιστο αριθμό πυραύλων μέσα στο μικρότερο χρονικό διάστημα», ανέφερε ο Σερχίι Πόπκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, μέσω Telegram.

