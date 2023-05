Διεμφυλικός χασάπης παραδέχτηκε ότι απήγαγε μια μαθήτρια από έναν δρόμο στα σύνορα της Σκωτίας κι έπειτα την κλειδώσει στην κρεβατοκάμαρά του και την κακοποιήσει σεξουαλικά.

Ο Andrew Miller, γνωστός και ως Amy George, παρέσυρε το νεαρό θύμα, που του ήταν άγωστο, στο αυτοκίνητό του τον Φεβρουάριο, ενώ ήταν ντυμένος με γυναικεία ρούχα. Στη συνέχεια κράτησε την κοπέλα την κράτησε αιχμάλωτη για τις επόμενες 27 ώρες κακοποιώντας τη σεξουαλικά.

