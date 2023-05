Στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας Anatomy of a Fall στο Φεστιβάλ των Καννών βρέθηκε η Τζένιφερ Λόρενς. Η οσκαρική ηθοποιός επέλεξε μια κόκκινη τουαλέτα από τον οίκο Dior την οποία συνδύασε με… σαγιονάρες.

Η Λόρενς, η οποία είχε γίνει viral όταν σκόνταψε καθ’ οδόν για να παραλάβει το Όσκαρ της το 2013, απεικονίστηκε να κατεβαίνει τις σκάλες του Palais des Festivals με ένα ζευγάρι μαύρα σανδάλια.

Φυσικά η ηθοποιός είχε μια σειρά από ατυχήματα με τακούνια που την οδήγησαν στην επιλογή να τα αποχωριστεί όπως τα Όσκαρ το 2013Την επόμενη χρονιά είχε ακόμα ένα ατύχημα στα Όσκαρ ενώ περπατούσε στο κόκκινο χαλί.

