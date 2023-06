Όπως έγινε γνωστό από το Variety, η Κιμ Κατράλ θα επιστρέψει ως Σαμάνθα στον δέυτερο κύκλο της σειράς «And Just Like That». Όπως είναι φυσικό οι λάτρεις του Sex and the City έχει ενθουσιαστεί.

Είναι γνωστή η Κόντρα της Κατράλ με τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και γι αυτό η πρώτη δεν συναντήθηκε καθόλου με τις πρώην συμπρωταγωνίστριές της κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της σκηνής της.

Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης ότι το ντύσιμο της Κατράλ επιμελήθηκε η σχεδιάστρια του Sex and the City Πατρίσια Φιλντ, η οποία δεν συμμετείχε στην πρώτη σεζόν του And Just Like That καθώς είχε συμβόλαιο με τη σειρά του Netflix Emily in Paris. Η Φιλντ μιλώντας στον Guardian είχε πει πως είχε στεναχωρηθεί που η Κιμ δεν συμμετείχε στη σειρά αλλά πρόσθεσε ότι καταλαβαίνει ότι «αυτό ήταν προσωπικό της θέμα».

Στον πρώτο κύκλο του «And Just Like That» ο χαρακτήρας της Σαμάνθα είχε μετακομίσει στο Λονδίνο κι έτσι δεν εμφανίστηκε καθόλου. Στη μια και μοναδική σκηνή που έχει γυρίσει θα τη δούμε να έχει μια τηλεφωνική συνομιλία με την Πάρκερ.

Διαβάστε επίσης:

Netflix: Ποιες ταινίες, σειρές και ντοκιμαντέρ θα κανουμε streaming μέσα στον Ιούνιο (video)

Σταθερή διαφορά τηλεθέασης ανάμεσα σε «Σασμό» και «Γη της ελιάς»

Κυριάκος Μητσοτάκης: Στο «Πρωϊνό» του ΑΝΤ1 την Πέμπτη