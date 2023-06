Συνέντευξη στη Vogue έδωσε ο Έλληνας σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος μαζί με την Έμα Στόουν για την ταινία Poor Things που θα κάνει πρεμιέρα τον Σεπτέμβρη.

Βασισμένη στο μυθιστόρημα του Σκοτσέζου Αλισντερ Γκρέι (Alistair Gray) που κυκλοφόρησε το 1992 αφηγείται την ιστορία μιας νεαρής εγκυμονούσας γυναίκας στα τέλη του 19ου αιώνα στη Γλασκώβη η οποία αυτοκτονεί για να ξεφύγει από τον βίαιο άντρα της. Ενας εκκεντρικός αλλά ιδιοφυής επιστήμονας, ο Γκόντγουιν Μπάξτερ την επαναφέρει στη ζωή δίνοντάς της ωστόσο, το μυαλό του αγέννητου παιδιού της.

«Μετά τη σχετική επιτυχία του «The Favourite», …οι άνθρωποι ήταν πιο πρόθυμοι να μου επιτρέψουν να κάνω αυτό που θέλω, οπότε κατέφυγα στο βιβλίο του Γκρέι και είπα: «Αυτό θέλω να κάνω», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Λάνθιμος σημειώνοντας ότι «το βιβλίο υπήρχε πάντα στο μυαλό μου».

«Η ιδέα να ξεκινήσεις από το μηδέν σαν γυναίκα, με ένα κορμί ήδη σχηματισμένο και να δεις τα πάντα για πρώτη φορά προσπαθώντας να αντιληφθείς τη φύση της σεξουαλικότητας, της δύναμης, των χρημάτων, ή των επιλογών και να ζήσεις με τους δικούς σου κανόνες και όχι με το κοινωνικό γίγνεσθαι είναι πραγματικά συναρπαστικό», είπε η Έμα Στόουν.

