Από τη στιγμή που ανακοινώθηκε πως η ηθοποιός που θα ενσαρκώσει τη Μικρή Γοργόνα είναι η αφροαμερικανή Χάλι Μπέιλι, υπήρξαν πολλές αντιδράσεις.

Ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκε τόσος ντόρος δεν είναι άλλος από την επιλογή μιας αφροαμερικανής ηθοποιού στον ρόλο της Άριελ που κυκλοφόρησε από την Disney το 1989.

Ο μεγαλύτερος ιστότοπος ταινιών, το IMDB, αναγκάστηκε να αλλάξει το σύστημα βαθμολόγησης για τη «Μικρή Γοργόνα» εν μέσω «ασυνήθιστης δραστηριότητας της ψηφοφορίας».

Η ταινία με πρωταγωνίστρια τη Χάλι Μπέιλι έχει αυτή τη στιγμή βαθμολογία 7 στα 10 στο IMDB σε 45.000 ψήφους. Πολλοί χρήστες της ιστοσελίδας βαθμολογούν αρνητικά χωρίς να έχουν δει τη ταινία.

‘The Little Mermaid’ User Rating Weighted by IMDb After ‘Unusual’ Influx of Negative Scores https://t.co/ZSEsGOe0CA