Την πολυπόθητη νίκη στο αγώνισμα επικοινωνίας κατάφερε να αποσπάσει η κόκκινη ομάδα στο Survivor All Star, ύστερα από δύο έντονες αναμετρήσεις και μία πιο σύντομη τελική.

Άλλωστε, αυτή τη φορά το έπαθλο ήταν ξεχωριστό, καθώς οι νικητές θα είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν με τους δικούς τους ανθρώπους οι οποίοι και είχαν ταξιδέψει στον μακρινό Άγιο Δομίνικο μόνο για εκείνους.

Στον τελευταίο αγώνα για το flag race ρίχθηκαν στην… μάχη ο Σάκης Κατσούλης με την Μελίνα Μεταξά από την κόκκινη ομάδα και η Σταυρούλα Χρυσαειδή με τον Ηλία Μπόγδανο από την μπλε ομάδα.

Η πολυπόθητη νίκη, τελικά, κρίθηκε στον πόντο με τους Κόκκινους να επικρατούν.

«Επειδή αυτό το έπαθλο είναι πάρα πολύ σημαντικό, ξέρουμε ότι το Survivor έχει κανόνες αλλά οι κανόνες μερικές φορές, όταν ο λόγος είναι ανθρώπινος, σπάνε. Γι’ αυτό λοιπόν και η μπλε ομάδα, έστω για λίγη ώρα, για ένα τεταρτάκι, θα έχει την χαρά να βρεθεί και αυτή με τις οικογένειες της. Θα υπάρχει ένα μικρό γλυκάκι και εκεί πέρα να τους κεράσετε, να σας κεράσουνε και να γλυκαθείτε λιγάκι αυτή την ημέρα που δεν κύλησε για εσάς όπως θα θέλατε» είπε ο Γιώργος Λιανός, με τους Μπλε να ξεσπούν σε δάκρυα χαράς.

Αρχικά, τα μέλη των Μπλε συνάντησαν πλάι στη θάλασσα τους δικούς τους ανθρώπους και τα χαμόγελα έδιναν συνεχώς την θέση στα δάκρυα χαράς.

Στη συνέχεια, αφού νύχτωσε, ήρθε η ώρα των Κόκκινων για την πολυαναμενόμενη αυτή συνάντηση.

Ο Τάκης Καραγκούνιας έσφιξε στην αγκαλιά του την κορη του, προσφέροντάς της μάλιστα ένα κοχύλι, ενώ εκείνη δεν δίστασε να ομολογήσει πως θα ήθελε ένα αυτόγραφο από τον Κωνσταντίνο Βασάλο ο οποίος είχε την ευκαιρία να καθίσει μετά από πέντε μήνες στο ίδιο τραπέζι με την μητέρα του.

Ο Σάκης Κατσούλης αντάμωσε τον πατέρα του, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη την μητέρα της και η Μελίνα Μεταξά τον μπαμπά της που ταξίδεψε από την Κύπρο στον Άγιο Δομίνικο για το Survivor All Star.

Η αποχώρηση του Τάκη Καραγκούνια

Λίγο αργότερα, στο συμβούλιο του νησιού, ένα μέλος της κόκκινης ομάδας έμελε να αφήσει τον Άγιο Δομίνικο και να επιστρέψει με το επόμενο αεροπλάνο στα πάτρια εδάφη. Θα ήταν η Μελίνα Μεταξά, ο Κωνσταντίνος Βασάλος ή ο Τάκης Καραγκούνιας;

«Είναι μια αποχώρηση η οποία έχει ξεχωριστή σημασία. Αυτή τη στιγμή είστε 11 άτομα εδώ μέσα. Μετά από αυτή την αποχώρηση θα έχουμε φτάσει στη δεκάδα του Survivor All Star. 38 άτομα πέρασαν από το Survivor All Star και θα έχουν μείνει πλέονοι 10 που θα προχωρήσουν στην τελική ευθεία. Ήρθε η ώρα λοιπόν να περάσουμε στην ανακοίνωση. Ο παίκτης ή η παίκτρια που αποχωρεί απόψε από το Survivor All Star είναι ο Τάκης Καραγκούνιας» είπε ο Γιώργος Λιανός με τον Νίκο Μπάρτζη να βγάζει μια κραυγή πανηγυρισμού στο άκουσμα της ανακοίνωσης.

«Χαίρομαι, Γιώργο, γιατί χάρηκε ο Νίκος Μπάρτζης! Δεν θέλω να συνεχίσω τίποτα άλλο. Τώρα χάρηκε και ο Μπόγδανος αλλά αυτός δεν το έδειξε, δεν πειράζει» τόνισε, με τον Γιώργο Λιανό να προσπαθεί να επιβάλει την τάξη.

Διαβάστε επίσης:

Ριάνα: Tρολάρει τον εαυτό της με φωτογραφίες για την αντισύλληψη

Μπιλ Κόσμπι: Νέες κατηγορίες για βιασμό από μοντέλο του Playboy

Aλ Πατσίνο: Ζήτησε τεστ πατρότητας για το παιδί που περιμένει η 28χρονη σύντροφός του