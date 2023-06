Στον «τόπο του εγκλήματος» επιστρέφει η Σακίρα που βρέθηκε στην Βαρκελώνη ένα χρόνο μετά τον χωρισμό της από τον Ζεράρ Πικέ.

Δυο μήνες μετά τη μετακόμιση στις ΗΠΑ, η Κολομβιανή τραγουδίστρια επιστρέφει στη Βαρκελώνη για να αφήσει τα δύο της παιδιά στον πατέρα τους.

Η Σακίρα έκανε μια αιφνιδιαστική επιστροφή στην πόλη που έμενε για χρόνια συνοδευόμενη από τον αδελφό της Tonino για να παραδώσει τους γιους της, στον πατέρα τους αυτοπροσώπως, στο πλαίσιο της συμφωνίας που έχουν κάνει μεταξύ τους.

Αυτό που κανείς δεν περίμενε ήταν το ενδεχόμενο οι δύο τους να συναντηθούν στο paddock της πίστας της Βαρκελώνης, όπου διεξήχθη το Σαββατοκύριακο το ισπανικό GP της F1. Τόσο η Σακίρα όσο και ο Πικέ ήταν στη λίστα των VIP καλεσμένων που παρακολουθούσαν τον αγώνα της Κυριακής.

