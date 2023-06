Η Apple έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα πλάνα από την ταινία «Napoleon» του Ρίντλεϊ Σκοτ, με πρωταγωνιστή τον Χοακίν Φίνιξ στον ρόλο του Γάλλου στρατιωτικού ηγέτη, κατά τη διάρκεια του «Worldwide Developers Conference», ενός συνεδρίου πληροφορικής που διοργανώνεται ετησίως από την Apple Inc.

Ο Χοακίν Φίνιξ και ο Ρίντλεϊ Σκοτ έχουν συναντηθεί καλλιτεχνικά πριν 23 χρόνια στην ταινία «Μονομάχος». Ο Φίνιξ υποδύεται τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη μαζί με την υποψήφια για Όσκαρ Βανέσσα Κίρμπι ως αυτοκράτειρα Ζοζεφίνα, τον Μάθιου Νίντχμαν του «House of the Dragon», ανάμεσα σε άλλους. Η ταινία «Napoleon» θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες από τη Sony στις 22 Νοεμβρίου, πριν προβληθεί αργότερα στο Apple TV+.

