Η τραγωδία στην Πύλο, που θυμίζει Λαμπεντούζα, και η επίθεση στην Σακελλαροπούλου

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Ανείπωτη η τραγωδία στα ανοικτά της Πύλου. Δεν το χωράει ο νους ανθρώπου. Πώς είναι δυνατόν αυτοί οι εγκληματίες διακινητές να μην υπολογίζουν ούτε την ζωή μικρών παιδιών. Τι να πει κανείς…

Ας ελπίσουμε να διαψευστούν οι εκτιμήσεις ότι στο σαπιοκάραβο-φέρετρο επέβαιναν περίπου 700 ψυχές.

Είδαμε και δύο απίθανους τύπους – δεν ξέρω αν είναι νεολαίοι του ΣΥΡΙΖΑ, όπως γράφουν – να επιδεικνύουν απαράδεκτη συμπεριφορά μιλώντας με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο λιμάνι της Καλαμάτας. Αγενείς, με αήθη συμπεριφορά.

Με πρωτοβουλία του ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός κ. Σαρμάς κήρυξε τριήμερο πένθος και σωστά έπραξε.

Αναβάλλονται οι προεκλογικές δραστηριότητες των κομμάτων, στον αέρα το ντιμπέιτ – δεν θα μας λείψει κιόλας. Ενδεχομένως να πραγματοποιηθεί την Κυριακή, αν συμφωνήσουν τα κόμματα.

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