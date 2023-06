Κιμ Κατράλ: «Άργησα πολύ να ανακαλύψω τη σεξουαλικότητά μου»

Για τη σεξουαλικότητά της μίλησε η Κιμ Κατράλ, επισημαίνοντας ότι δεν αντιμετωπίζει τον έρωτα ως μια διαδικασία για να αποκτήσει παιδιά, καθώς είναι κάτι πολύ παραπάνω από αυτό.

Μιλώντας στο pdocast «Modern Love», η ηθοποιός του «Sex and the City» τόνισε πως η ίδια άργησε πολύ να ανακαλύψει τη σεξουαλικότητά της.

"Sexuality is not just about having babies, not just about getting off, it's expressing something in a very intimate way," says Cattrall (via @toofab)https://t.co/i0jM1VBm2m