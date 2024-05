Eurovision: Η Γκρέτα Τούνμπεργκ συνελήφθη έξω από το Malmo Arena – Συμμετείχε στη διαδήλωση κατά του Ισραήλ (Video)

Ανάμεσα στα άτομα που συνελήφθησαν χθες έξω από το Malmo Arena, όπου γινόταν ο διαγωνισμός της Eurovision ήταν και η διάσημη ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ.

Συμμετείχε στις διαδηλώσεις κατά της σφαγής στη Γάζα και η αστυνομία παρενέβη όταν ξέσπασαν επεισόδια.

Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, η νεαρή ακτιβίστρια, που έχει απασχολήσει με τη δράση της σε κάθε γωνιά του πλανήτη, ήταν στο γκρουπ των διαδηλωτών υπέρ της Παλαιστίνης και των Παλαιστινίων, διαμαρτυρόμενη για την παρουσία της αποστολής του Ισραήλ.

Better quality video of Greta Thunberg being detained by the police tonight while creating trouble in front of Malmö Arena together with the anti-Israel protesters during Eurovision



🇸🇪🇮🇱 pic.twitter.com/e4lj92dHeH