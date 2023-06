Νεκρός ο ράπερ Big Pokey - Βίντεο που καταρρέει στη σκηνή

Πάνω στη σκηνή πέθανε ο γνωστός ράπερ Big Pokey από το Χιούστον ενώ τραγουδούσε. Ο ράπερ φαίνεται σε βίντεο να καταρρέει ενώ τραγουδάει σε μπαρ στην πόλη Μπουμόν.

Ο Big Pokey, ενώ τραγουδούσε ακούγεται να βαριανασαίνει και αμέσως μετά πέφτει με φόρα προς τα πίσω, χάνοντας τις αισθήσεις του. Στην αρχή το πλήθος νόμιζε πως δεν είναι κάτι σοβαρό και πως είναι μέρος του live μέχρι που συνειδητοποίησαν πως δεν πρόκειται για αστείο. Μια γυναίκα ακούγεται στο βίντεο να φωνάζει «είμαι νοσοκόμα» και έτρεξε να τον βοηθήσει.

Διασώστες έσπευσαν στη σκηνή και προχώρησαν σε ΚΑΡΠΑ μέχρι τη μεταφορά του ράπερ σε κοντινό νοσοκομείο. Λίγο αργότερα, όμως, έγινε γνωστό ότι άφησε την τελευταία του σκηνή. Ήταν μόλις 48 ετών.

