Κόρτνεϊ Καρντάσιαν: Ο Τράβις Μπάρκερ παίζει ντραμς στη φουσκωμένη της κοιλιά

Όπως έγινε γνωστό η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν και ο Τράβις Μπέρκερ του συγκροτήματος Blink 182 μετά από μήνες προσπαθειών περιμένουν το πρώτο τους παιδί.

Η ριάλιτι σταρ του «Keeping Up With The Kardashians» αποκάλυψε ότι είναι έγκυος σε ένα βίντεο που ανέβασε στο Instagram το Σάββατο, στο οποίο τη βλέπουμε στο κοινό μιας συναυλίας των Blink 182 να κρατάει ένα μικρό πανό που έγραφε: «Τράβις είμαι έγκυος», concept που έχει εμπνευστεί από ένα παλιό video clip του συγκροτήματος «All The Small Things».

Αργότερα η Κόρτνεϊ δημοσίευσε περισσότερες φωτογραφίες από τα παρασκήνια της συναυλίας την Κυριακή, δείχνοντας πόσο έχει μεγαλώσει η κοιλιά της.

«Συγκλονισμένη, χαρούμενη και ευγνώμων για αυτή την ευλογία», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης. Στις φωτογραφίες βλέπουμε τον Μπάρκερ να κρατάει παιχνιδιάρικα τα ντραμς του πάνω από την κοιλιά της γυναίκας του.

Η Κόρτνεϊ στα 44 της χρόνια θα γίνει για τέταρτη φορά μητέρα καθώς έχει ήδη τρία παιδιά με τον Σκοτ Ντίσικ. Ο Τράβις Μπάρκερ έχει αποκτήσει και εκείνος δυο παιδιά από προηγούμενο γάμο του.

Δείτε τις photo:

