ΗΠΑ: Οδηγός παραβιάζει το «κόκκινο» και σκοτώνει πέντε νεαρές κοπέλες (Σκληρό βίντεο)

Την στιγμή ενός σοκαριστικού τροχαίου στη Μινεάπολις των ΗΠΑ το βράδυ της Παρασκευής (16/6), που είχε σαν αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους πέντε νεαρές κοπέλες, έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, το SUV παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη και εμβόλισε το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι νεαρές γυναίκες, οι οποίες πήγαιναν σε γάμο.

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν η 17χρονη Σαμπιρίν Αλί, η 20χρονη Σάρα Γκεσάντε, η 20χρονη Σάλμα Αμπντικαντίρ, η 19χρονη Σαγκάλ Χέρσι και η 19χρονη Σιχάμ Αντάμ οι οποίες ετοιμάζονταν να μεταβούν στον γάμο φίλου τους.

Οι πέντε φίλες επέστρεφαν από εμπορικό κέντρο στο οποίο είχαν πάει για καλλωπισμό ενόψει του γάμου στον οποίο θα πήγαιναν το Σάββατο, μεταδίδει η New York Post.

WARNING: Disturbing video shows moment of impact from reckless driver speeding & running a red light before killing five people and fleeing the scene. Sources have identified the driver as Derrick John Thompson, the son of former DFL state Rep. John Thompson. pic.twitter.com/JVvNDwuaOV