Κωνσταντίνος Βούλγαρης (Docta): «Η κοινωνία μας βρίσκεται σε πνευματική πτώση – Η trap προωθεί την υποκουλτούρα»

Ο Κωνσταντίνος Βούλγαρης (Docta) έχει συνεργαστεί με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκήνης.

Με 30 και πλέον χρόνια στον χώρο της μουσικής, κατάφερε να ξεχωρίσει νωρίς στη Hip Hop σκηνή με τον «βαθύ» στίχο του που πολλές φορές αγγίζει κοινωνικά θέματα και όχι μόνο.

Ο «Docta» μίλησε στο topontiki.gr για τη μουσική βιομηχανία, την τραπ μουσική και τα παρακλάδια της, τις συνεργασίες που ξεχώρισε στο πέρασμα των χρόνων, αλλά και το τελευταίο τραγούδι του «Τρέξε άνθρωπε».

Για το τέλος, μας είπε τι τον ενοχλεί περισσότερο στην ελληνική κοινωνία.

Αναλυτικά όλη η συνέντευξη:

Μιας και είσαι πολλά χρόνια στον χώρο της μουσικής, θα ήθελα να μας πεις πόσο έχει

αλλάξει η μουσική στο πέρασμα των χρόνων; Είναι κάτι που σε ενοχλεί;

Έμαθα όλα αυτά τα χρόνια ότι ο πολιτισμός γενικά λειτουργεί ως καθρέφτης της κοινωνίας μας και η κοινωνία μας βρίσκεται σε πνευματική πτώση. Να ξέρεις οι πραγματικοί μουσικοί πεινάνε αυτή τη στιγμή γιατί τη θέση τους πήραν ατάλαντοι τραγουδιστές με διορθωτές φωνής, μουσικοί που δεν είναι μουσικοί, απλά αγόρασαν ένα καλό υπολογιστή με samples και bankες και πατάνε κουμπιά σαν να ναι παιχνίδι. Μουσικοί παραγωγοί που δεν γνωρίζουν τι είναι το πεντάγραμμο, visiters που εκμεταλλεύονται τον χώρο μας. Η κοινωνία μας θεωρεί χομπίστες και καταπατά τα περισσότερα δικαιώματά μας δείχνοντας μας απαξίωση, ξεχνώντας ότι εμείς υπάρχουμε για να αποσυμπιέσουμε ή και ακόμα να ξεκουράσουμε τους ανθρώπους από την καθημερινή οδύνη και την προσπάθεια τους να επιβιώσουν σε ένα κόσμο τόσο σκληρό. Τώρα πως διορθώνεται αυτό; Δεν διορθώνεται, πρέπει να γίνει επανεκκίνηση στο ίδιο το σύστημα, θα πρέπει όλοι να αποκτήσουμε μουσική παιδεία και εκπαίδευση.

Σε αντιπροσωπεύει η σημερινή ελληνική Hip Hop σκηνή; Η Τραπ ήρθε για να μείνει ή

είναι μόδα της εποχής;

Να σου πω την αλήθεια μου δεν με ενοχλεί κανένα είδος μουσικής, το θέμα με την Trap είναι άλλο, τι εννοώ; Πώς πίσω από αυτή τη μουσική κρύβεται μαφία από γειτονική χώρα η οποία ξεπλένει χρήμα και προωθεί πολλά «πράγματα» μαζί με αυτά και την υποκουλτούρα τους και εδώ μου έρχεται κιόλας μια φράση του Πουλικάκου «ο αλήτης αν δεν έχει τρόπους και ευγένεια είναι απλά ένα τσογλάνι». Μουσικά παρακλάδια πάντως πάνω στο κορμό της rap μουσικής που γράφει πια πάνω από 50 χρονιά ιστορία υπήρξαν πολλά. Εμένα σαν D.J. μου αρέσει να παίζω old school rap αμερικάνικο και γαλλικό, όμως και HOUSE αμερικάνικο με επιρροές δυτικής ακτής. Για τους φίλους που θα ήθελαν να με ακούσουν κάθε Παρασκευή και Σάββατο είμαι στο Holy Spirit στη Γλυφάδα.

Ποια συνεργασία σου έχει ξεχωρίσει και γιατί; Έχεις συνεργαστεί με πολύ σπουδαίους

καλλιτέχνες!

Θυμάμαι τον Κώστα Τουρνά πριν βγούμε στη σκηνή το 1999 να μου λέει αστεία για να με χαλαρώσει μαζί με τον Σαββόπουλο και τον Williams. Tο παρθενικό ξεκίνημα της χιπ χοπ σκηνής στο ευρύ κοινό το έκανα 1998 με τη Στέλλα Γεωργιάδου και τον Νίκο Μακρόπουλο στο Romeo με την αγωνία και τη δυσκολία της ορχήστρας του μαγαζιού να παίξει τα κομμάτια (Ομήρου Απόγονοι) από τον τότε δίσκο μας. Θυμάμαι ακόμα το 1995 τη συνεργασία μου με τον Αντρέα Κουρή δημιουργώντας το μεγαλύτερο μουσικό κανάλι στην Ελλάδα (MADTV). Κάποτε ο δρόμος μου με πήγε στην οικογένεια του ΑΝΤ1 μετά από κάλεσμα του Θοδωρή Κυριακού να αναλάβω τη διεύθυνση της σχολής μουσικής παραγωγής όπου αυτό μου άνοιξε τις πόρτες για να γνωρίσω και να ανοίξω συναυλίες των Pink Floyd, Sting, Duran Duran και Prodigy. Κάπου στο πίσω μέρος του μυαλού μου έχω και τη συμμετοχή μου στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης το 2008. Τώρα για να πάμε στα πιο καινούρια θα ήθελα να αναφέρω δύο σημαντικές συνεργασίες μου, τους Ονιράμα και τον Γιώργο Σαμπάνη. Με τους Ονιράμα κάναμε περίπου 3 χρόνια συναυλίες μαζί, ενώ με το Γιώργο 2 χρόνια. Βέβαια δεν μπορώ να αφήσω απ’ έξω τους αδερφούς Κατσιμίχα όταν τραγουδήσαμε τραγούδια του Νιόνιου σε έναν φοβερό δίσκο που συμμετείχαν τότε πολύ μεγάλα ονόματα με τίτλο «Τραγούδια έγραψα για φίλους». Το 2016 κυκλοφόρησα τον δίσκο Εντρόπια που εκεί είχα την μεγάλη τιμή να συμμετέχει μια από τις μεγαλύτερες φωνές που έχει βγάλει η Ελλάδα, την Χάρις Αλεξίου. Για το τέλος κράτησα μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή στη καριέρα μου, την ίδρυση της δισκογραφικής μου εταιρίας «FREE WILL The label» και εδώ να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Κυπριανό Gregory και την inside out για την βοήθειά τους.

Το τραγούδι «ΤΡΕΞΕ ΑΝΘΡΩΠΕ» είναι κοινωνικο-πολιτικό. Τι μηνύματα θες να περάσεις

μέσα από αυτό;

Εμείς οι rapper της παλιάς σχολής φωνάζαμε «ΞΥΠΝΗΣΤΕ» μα κανείς δεν μας άκουγε μέσα στον βαθύ ύπνο της ύλης, τώρα τους λέμε «ΤΡΕΞΤΕ». Το μήνυμα είναι ότι το κάθε άτομο στην αλυσίδα φέρεται σαν έναν άμυαλο σκλάβο. Υπακούμε χωρίς ερωτήσεις, χωρίς αποκλίσεις χωρίς να σκεφτούμε για λίγο την αιωνιότητα, την ομορφιά ή τον θάνατο. Ακόμα και εσύ που διαμαρτύρεσαι για την ελεύθερη βούληση είσαι ένας σκλάβος και ζεις σε ένα κόσμο με σκλάβους και το μόνο που κάνετε είναι να υπακούτε. Το μόνο που θέλουν από εσένα και εμένα είναι υπακοή. Σου ζητάνε να αφήσεις την ανθρωπιά σου για ένα μισθό, για ένα παράσημο για μια μεγαλύτερη τηλεόραση και ένα τέλειο κινητό για να ικανοποιείς τον αχόρταγο εγωισμό σου. Ο μόνος τρόπος να είσαι άνθρωπος είναι να επαναστατήσεις. Αν προσπαθήσουν να σε λυγίσουν πρέπει να γίνεις αφέντης του εαυτού σου ότι τίμημα κι αν έχει. Φαντάσου το κόσμο πως θα κατέρρεε χωρίς υπολογιστές, ζουν με τον τρόμο ενός black out. Δεν υπάρχει πια χρόνος για αυταπάτες, πρόληψη και αυτοέλεγχο. Προσπαθώντας ο άνθρωπος να δημιουργήσει ένα κόσμο σταθερότητας, ένα κόσμο τέλεια ισορροπημένο σαν μηχανή (σταθερότητα, πρόοδο, ευημερία) προκάλεσε ασταθή διαταραχή στην πορεία του και την εξέλιξή του. Η κατάρρευση προήλθε από τον ίδιο τον άνθρωπο γιατί να ξέρεις ότι όσο θα αυξάνεται η ταχύτητα (internet, τεχνητή νοημοσύνη, έξυπνα κινητά κτλ), τόσο πιο χαοτικό θα γίνεται το σύστημα. Γι’ αυτό τώρα τρέξε άνθρωπε τρέξε. Για όποιον θα ήθελε να το ακούσει κυκλοφορεί από τη «Free Will The Label» στο Youtube και σε λίγο καιρό και στο Spotify.

Και για το τέλος. Τι σε ενοχλεί περισσότερο στην ελληνική κοινωνία;

Με ενοχλεί ότι σχεδόν όλοι οι άνθρωποι καταβροχθίζουν και ελάχιστοι δημιουργούν. Καταβροχθίζουν το φαγητό τους, τον διπλανό τους, την/τον σύντροφό τους, τη χαρά μέχρι και την ίδια την ευτυχία.

Με ενοχλεί που οι οικονομικοί θεσμοί πήραν την εξουσία από τους πολιτικούς και άρχισαν να διοικούν οι ίδιοι την κοινωνία, οι τράπεζες επέβαλαν αυτό που ονομάστηκε λιτότητα, επιμένοντας στην απόλυση χιλιάδων ανθρώπων. Οι παλιοί πολιτικοί πίστευαν ότι οι κρίσεις επιλύονταν μέσω διαπραγματεύσεων και συμφωνιών, οι τραπεζίτες όμως έχουν άλλη εντελώς διαφορετική άποψη, είναι απλά εκπρόσωποι για κάτι το οποίο είναι αδιαπραγμάτευτο. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε ασθενής ως κοινωνία και η ασθένεια είναι ένα σήμα αλήθειας. Η επιφανειακή υγεία όμως είναι μια ψευδαίσθηση που καλύπτει την ασθένεια στο βυθό της, οπότε καλύτερα να αγκαλιάσεις μια σκληρή αλήθεια παρά ένα καθησυχαστικό ψέμα.

Διαβάστε επίσης:

Αδιανόητο! Έβαλαν μπάρες στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» – Χρεώνουν 1 ευρώ ανά λεπτό την αναμονή (Video)

Πύλος: Ασύλληπτη τραγωδία – Τουλάχιστον 32 οι νεκροί από το ναυάγιο, άγνωστος ο αριθμός των αγνοουμένων

Κέντρο Αθήνας: «Δάσος» από χρησιμοποιημένες σύριγγες στην Πανεπιστήμιου (photos/video)