Mια γυναίκα έπεσε σε φρεάτιο ασανσέρ στην περιοχή της Ούλοφ Πάλμε, στο Ηράκλειο. Μεγάλη η επιχείρηση της πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ για την διάσωσή της.

Σύμφωνα με το ekriti πέντε πυροσβέστες από την ΕΜΑΚ με ένα όχημα και ακόμα ένα όχημα από τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Ηρακλείου μαζί με το ΕΚΑΒ, επιχείρησαν στο σημείο.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως οι διασώστες του ΕΚΑΒ παρέλαβαν την τραυματισμένη γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

