Στιγμές τρόμου έζησαν οι 96 επιβάτες της πτήσης 1092 της Delta Airlines, καθώς το αεροσκάφος τύπου Boeing 717 προσγειώθηκε με τη μύτη.

Ο λόγος; Μια δυσλειτουργία στο σύστημα προσγείωσης, που δεν επέτρεψε στους μπροστινούς τροχούς να κατέβουν κανονικά.

Οι σοκαριστικές εικόνες δείχνουν το αεροπλάνο να γέρνει προς τα εμπρός στη μύτη του, καθώς δεκάδες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν να βοηθήσουν τους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος. Αλλά ως εκ θαύματος κανένας από τους 96 επιβάτες ή τους πέντε υπαλλήλους της Delta δεν τραυματίστηκε από το περιστατικό.

Έχει ξεκινήσει ήδη έρευνα για τα αίτια που οδήγησαν στη δυσλειτουργία του συστήματος προσγείωσης.

Σε ανακοίνωσή της, η Delta δήλωσε: «Τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από την ασφάλεια των πελατών και των ανθρώπων μας. Αν και αυτό είναι ένα σπάνιο περιστατικό, τα πληρώματα της Delta εκπαιδεύεται εκτενώς για να διαχειριστούν με ασφάλεια πολλά σενάρια και η πτήση 1092 προσγειώθηκε με ασφάλεια χωρίς να έχει αναφερθεί τραυματισμός. Επόμενος στόχος μας είναι να φροντίσουμε τους πελάτες μας σε αυτήν την πτήση, συμπεριλαμβανομένης της ανάκτησης των αποσκευών τους και της μετάβασής τους στον τελικό προορισμό τους».

Delta Air Lines 717 nose gear collapses after landing at Charlotte-Douglas International Airport. According to Delta, two pilots, three flight attendants and 96 passengers evacuated safely. pic.twitter.com/3KR1fPaxrj