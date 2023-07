Γαλλία: Πάνω από 400 συλλήψεις το βράδυ - 5η νύχτα ταραχών

Περιορισμένης έκτασης ήταν οι ταραχές στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας στη Γαλλία. Στο αρχηγείο της αστυνομίας ξενύχτησε η πρωθυπουργός Ελιζαμπέτ Μπορν.

«Πιο ήσυχη» σε σύγκριση με τις προηγούμενες ήταν η νύχτα που πέρασε στη Γαλλία, υπογράμμισε ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την αποφασιστική δράση της γαλλικής αστυνομίας, η οποία προχώρησε σε 427 προσαγωγές σε όλη τη χώρα.

Μετά την κηδεία του 17χρονου Ναέλ, ο οποίος σκοτώθηκε την Τρίτη από πυρά αστυνομικού στη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου, άρχισαν να φαίνονται σημάδια εκτόνωσης της έντασης.

Η πρωθυπουργός Ελιζαμπέτ Μπορν βρισκόταν μέχρι τις 02:30 (τοπική ώρα, 03:30 ώρα Ελλάδος) στο αρχηγείο της αστυνομίας στο Παρίσι, παρακολουθώντας τις εξελίξεις, σύμφωνα με το BFMTV.

Rioting mobs of scum literally fighting amongst themselves as they loot Marseille tonight.#FranceRiots #FranceProtests #France #MacronMustGo #FranceHasFallen pic.twitter.com/CRoGnANjIO