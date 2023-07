Χάος στη Γαλλία: Κηδεύτηκε ο 17χρονος - Μάρτυρας «καίει» τον αστυνομικό

Κηδεύτηκε ο 17χρονος Αλγερινός που έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικού. Συνολικά 1.311 συλλήψεις χθες βράδυ σε ολόκληρη τη χώρα. Mαρτυρία επιβάτη «καίει» τον αστυνομικό.

Συνολικά 1.311 άτομα συνελήφθησαν την περασμένη νύχτα στη Γαλλία, την τέταρτη διαδοχική κατά την οποία σημειώθηκαν βίαια επεισόδια μετά το θάνατο ενός εφήβου από πυρά αστυνομικού.

Ο αριθμός αυτός είναι σημαντικά αυξημένος σε σχέση με τις συλλήψεις 875 ατόμων που είχαν ανακοινωθεί την προηγούμενη νύχτα, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

Στο μεταξύ, νωρίτερα σήμερα, πραγματοποιήθηκε η κηδεία του 17χρονου Ναέλ Μ., με καταγωγή από την Αλγερία, που έπεσε νεκρός την περασμένη Τρίτη από πυρά αστυνομικού στη διάρκεια τροχαίου ελέγχου. Ο θάνατός του εξακολουθεί να βάζει φωτιά σε πολλές λαϊκές συνοικίες της χώρας.

Ισχυρές δυνάμεις, τουλάχιστον 45.000 αστυνομικοί, κλήθηκαν να περιορίσουν τα επεισόδια χθες το βράδυ. Συνολικά, 79 αστυνομικοί και χωροφύλακες τραυματίστηκαν, περίπου 1.350 οχήματα πυρπολήθηκαν, 234 κτίρια πυρπολήθηκαν ή υπέστησαν ζημιές και περίπου 2.560 πυρκαγιές σημειώθηκαν σε δημόσιους χώρους.

Στη Μασσαλία, κουκουλοφόροι εισέβαλαν σε κατάστημα όπλων και έκλεψαν κυνηγετικά τουφέκια. Ένας 19χρονος άνδρας που βρισκόταν σε διαδήλωση, έχασε τη ζωή του όταν έπεσε στο κενό από ύψος πέντε μέτρων προκειμένου να αποφύγει τα επεισόδια και τις ταραχές. Αρκετές πόλεις επέβαλαν νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας.

Νέα μαρτυρία για τη δολοφονία του 17χρονου Ναέλ «καίει» τους αστυνομικούς, ενώ η οργή στη Γαλλία ξεχειλίζει για 5η μέρα και το ενδεχόμενο κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης παραμένει ανοιχτό.

Αναφερόμενος στις μοιραίες στιγμές, ο τρίτος επιβάτης του ΙΧ υποστήριξε, σύμφωνα με την ΕΡΤ, πως ο ένας αστυνομικός προέτρεψε τον άλλον να πυροβολήσει τον 17χρονο.

«Ο πρώτος αστυνομικός ζήτησε από τον Ναέλ να κατεβάσει το παράθυρο. Του είπε “σβήσε τη μηχανή αλλιώς θα σε πυροβολήσω”. Και του έδωσε μία γροθιά. Και τότε έφτασε και ο δεύτερος αστυνομικός και στάθηκε μπροστά στο παρμπρίζ στο ύψος του Ναέλ. Από εκεί, ο πρώτος αστυνομικός που βρίσκεται στο επίπεδο του παραθύρου το βάζει ένα όπλο στον κρόταφο και λέει “μην κουνηθείς αλλιώς θα σου ρίξω μια σφαίρα στο κεφάλι”», περιέγραψε.

«Ο δεύτερος αστυνομικός λέει “πυροβολήστε τον”. Ο πρώτος αστυνομικός του ξαναέδωσε μία γροθιά. Τότε ο Ναέλ έβαλε μπρος την μηχανή και τότε ο δεύτερος αστυνομικός που ήταν μπροστά στο όχημα πυροβόλησε. Ξαφνικά το πόδι πάτησε το γκάζι. Τον είδα να ψυχορραγεί και να τρέμει, πέσαμε πάνω σε μία μπάρα», είπε.

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης, που επιτρέπει στις αρχές να επιβάλλουν ειδικά μέτρα όπως απαγόρευση κυκλοφορίας, επιβλήθηκε τον Νοέμβριο του 2005 έπειτα από δέκα ημέρες ταραχών μετά τον θάνατο δύο εφήβων που υπέστησαν ηλεκτροπληξία στην προσπάθειά τους να κρυφτούν από την αστυνομία.

Αυτή είναι η τρίτη φορά φέτος που αστυνομικός στη Γαλλία σκοτώνει πολίτη στη διάρκεια τροχαίου ελέγχου, αριθμός μειωμένος σε σχέση με το ρεκόρ των 13 αντίστοιχων περιστατικών πέρυσι, δήλωσε εκπρόσωπος της γαλλικής αστυνομίας.

