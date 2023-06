Σκληραίνει τη στάση του έναντι των διαδηλωτών ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν που ανακοίνωσε την ανάπτυξη από το υπουργείο Εσωτερικών «πρόσθετων μέσων» μετά από τρεις νύχτες ταραχών που βιώνει η χώρα, με αφορμή τον θάνατο εφήβου σε προάστιο του Παρισιού από σφαίρα αστυνομικού, με τον ίδιο να καταγγέλλει «εργαλειοποίηση» αυτού του δραματικού περιστατικού.

Κατά τη διάρκεια διυπουργικής επιτροπής αντιμετώπισης κρίσεων που διεξήχθη στο υπουργείο Εσωτερικών, ο Μακρόν εξέφρασε την ικανοποίησή του για την «ταχεία και ανάλογη» αντίδραση της αστυνομίας.

Απηύθυνε έκκληση σε «όλους τους γονείς να επιδείξουν υπευθυνότητα» και ζήτησε από μέσα κοινωνικής δικτύωσης να «αφαιρούν» περιεχόμενο και να εντοπίσουν χρήστες που συνδέονται με τα βίαια επεισόδια.

Σύμφωνα με πηγές της γαλλικής προεδρίας, ο Εμανουέλ Μακρόν είναι έτοιμος για την προσαρμογή των μέτρων επιβολής της τάξης «χωρίς ταμπού» έπειτα από την τρίτη νύκτα βίας, την ώρα που Γάλλοι αξιωματούχοι κάνουν λόγο για επιβολή κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, επέστρεψε εσπευσμένα στο Παρίσι πριν από το τέλος της ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής στις Βρυξέλλες και θα προεδρεύσει στις 13.00 τοπική ώρα έκτακτης συνεδρίασης για την αντιμετώπιση της κρίσης, περιμένει τις προτάσεις της πρωθυπουργού και του υπουργού Εσωτερικών για την περαιτέρω προσαρμογή των μέτρων επιβολής της τάξης «χωρίς ταμπού», δήλωσε πηγή της Γαλλικής Προεδρίας.

«Όλες οι υποθέσεις», ανάμεσά τους και η κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης, εξετάζονται από την γαλλική κυβέρνηση για «την αποκατάσταση της δημοκρατικής τάξης», δήλωσε η πρωθυπουργός Ελιζαμπέτ Μπορν. «Θα εξετάσουμε όλες τις υποθέσεις μαζί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στις 13.00 κατά την σύσκεψη που θα οργανώσει. Κατά συνέπεια, δεν θα απαντήσω τώρα. Αλλά εξετάζουμε όλες τις υποθέσεις με προτεραιότητα την αποκατάσταση της δημοκρατικής τάξης σε ολόκληρη την επικράτεια», δήλωσε όταν ερωτήθηκε κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου για το ενδεχόμενο επιβολής κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

Η πόλη της Μασσαλίας αποφάσισε την απαγόρευση των δημόσιων συγκεντρώσεων σήμερα, έπειτα από την χθεσινή νύκτα ταραχών σε ολόκληρη την Γαλλία, ανακοίνωσαν οι αρχές της δεύτερης σε μέγεθος πόλης της χώρας.

Τα μέσα μαζικής μεταφοράς θα σταματήσουν την κυκλοφορία τους στις 19.00.

Διακόσιοι σαράντα εννέα αστυνομικοί και χωροφύλακες τραυματίσθηκαν την περασμένη νύχτα, στη διάρκεια των νέων ταραχών, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Συνολικά 40.000 μέλη των δυνάμεων της τάξης είχαν αναπτυχθεί σε όλη τη γαλλική επικράτεια, από τα οποία 5.000 στο Παρίσι. Κανένας αστυνομικός ή χωροφύλακας δεν έχει τραυματισθεί σοβαρά, διευκρινίσθηκε από την ίδια πηγή.

Η Γερμανία παρακολουθεί «με κάποια ανησυχία τα όσα συμβαίνουν στη Γαλλία», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης Στέφεν Χέμπεστραϊτ με αφορμή τις ταραχές που έχουν ξεσπάσει στο Παρίσι και σε άλλες γαλλικές πόλεις μετά τον θάνατο νεαρού από τα πυρά αστυνομικού.

Όταν ρωτήθηκε στη διάρκεια τακτικής συνέντευξης Τύπου στο Βερολίνο, ο Χέμπεστραϊτ επεσήμανε ότι προς το παρόν δεν έχει πληροφορίες σχετικά με το ενδεχόμενο ακύρωσης της επίσημης επίσκεψης που είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιήσει ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στη Γερμανία από την Κυριακή το βράδυ ως την Τρίτη.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η γαλλική κυβέρνηση «καταδίκασε ξεκάθαρα» τον θάνατο την Τρίτη του 17χρονου από τα πυρά αστυνομικού στη διάρκεια τροχαίου ελέγχου.

Παρατήρησε εξάλλου ότι ο Μακρόν και η κυβέρνησή του προσπαθούν «πολύ ενεργά να ξεπεράσουν» την τρέχουσα κρίση.

Ο ΟΗΕ κάλεσε σήμερα τη Γαλλία να αντιμετωπίσει με σοβαρότητα τα προβλήματα ρατσισμού και φυλετικών διακρίσεων στους κόλπους των δυνάμεων επιβολής της τάξης, τρεις ημέρες αφού αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε νεαρό.

«Έχει έρθει η ώρα η χώρα να αντιμετωπίσει με σοβαρότητα τα βαθιά προβλήματα ρατσισμού και φυλετικών διακρίσεων μεταξύ των δυνάμεων επιβολής της τάξης», δήλωσε η Ραβίνα Σαμντασάνι, εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στη διάρκεια τακτικής συνέντευξης Τύπου από τη Γενεύη.

Έπειτα από τρεις νύκτες ταραχών σχεδόν σε ολόκληρη τη Γαλλία, «καλούμε τις αρχές να διασφαλίσουν ότι η χρήση βίας από την αστυνομία στο πλαίσιο της αντιμετώπισης βίαιων στοιχείων στη διάρκεια των διαδηλώσεων γίνεται πάντα σε σεβασμό στις αρχές της νομιμότητας, της αναγκαιότητας, της αναλογικότητας, των μη διακρίσεων, της σύνεσης και της ευθύνης», υπογράμμισε η Σαμντασάνι.

Η ίδια εξέφρασε την ανησυχία της για τη βία που ξέσπασε μετά τον θάνατο του εφήβου.

«Κατανοούμε ότι σημειώθηκαν πολλές λεηλασίες και βίαια επεισόδια από κάποια στοιχεία που εκμεταλλεύονται τις διαδηλώσεις για τον σκοπό αυτό και ότι μεγάλος αριθμός αστυνομικών τραυματίστηκε», δήλωσε.

Η εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ υπογράμμισε ότι για αυτό ακριβώς τον λόγο «ζητάμε από όλες τις αρχές να φροντίσουν ότι, ακόμη και αν ξεκάθαρα υπάρχουν βίαια στοιχεία στις διαδηλώσεις, είναι κρίσιμο η αστυνομία να σέβεται ανά πάσα στιγμή αρχές της νομιμότητας, της αναγκαιότητας, της αναλογικότητας, των μη διακρίσεων, της σύνεσης και της ευθύνης».

Οι δυνάμεις επιβολής της τάξης στη Γαλλία προχώρησαν σε 667 συλλήψεις τη νύκτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, ενώ στο ίδιο διάστημα τραυματίστηκαν 249 αστυνομικοί και χωροφύλακες, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Την οργή και αγανάκτηση, που νιώθει μεγάλο κομμάτι της γαλλικής κοινωνίας, ήρθε για ακόμη μια φορά να τροφοδοτήσει περαιτέρω ο ίδιος ο Εμανουέλ Μακρόν.

Τις τελευταίες ώρες κάνει τον γύρω του διαδικτύου βίντεο που δείχνει τον Γάλλο πρόεδρο σε συναυλία του Έλτον Τζον στο Παρίσι την περασμένη Τετάρτη (28/6). Δηλαδή, μόλις το δεύτερο βράδυ μετά την δολοφονία του έφηβου.

Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου ο Μακρόν εμφανίζεται να λικνίζεται απολαμβάνοντας τη μουσική στο στάδιο Accor Arena στο Παρίσι.

Όπως ήταν φυσικό, η απόφαση του Εμανουέλ Μακρόν να παραστεί στη συναυλία, έχει προκαλέσει αντιδράσεις και έχει σχολιαστεί ιδιαίτερα αρνητικά στα social media.

As protesters burn French cities, Macron lights up at Elton John concert in Paris



The President of France in these shots is in a great mood, he enjoys music with his wife and dances a little. pic.twitter.com/v1CSKI7WB8