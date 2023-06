Νύχτες ταραχών και βίαιων επεισοδίων συνεχίζει να ζει η Γαλλία, μετά την εν ψυχρώ δολοφονία του 17χρονου Ναέλ από αστυνομικό σε προάστιο του Παρισιού.

Την οργή και αγανάκτηση, που νιώθει μεγάλο κομμάτι της γαλλικής κοινωνίας, ήρθε για ακόμη μια φορά να τροφοδοτήσει περαιτέρω ο ίδιος ο Εμανουέλ Μακρόν.

Τις τελευταίες ώρες κάνει τον γύρω του διαδικτύου βίντεο που δείχνει τον Γάλλο πρόεδρο σε συναυλία του Έλτον Τζον στο Παρίσι την περασμένη Τετάρτη (28/6). Δηλαδή, μόλις το δεύτερο βράδυ μετά την δολοφονία του έφηβου.

Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου ο Μακρόν εμφανίζεται να λικνίζεται απολαμβάνοντας τη μουσική στο στάδιο Accor Arena στο Παρίσι.

Όπως ήταν φυσικό, η απόφαση του Εμανουέλ Μακρόν να παραστεί στη συναυλία, έχει προκαλέσει αντιδράσεις και έχει σχολιαστεί ιδιαίτερα αρνητικά στα social media.

As protesters burn French cities, Macron lights up at Elton John concert in Paris



The President of France in these shots is in a great mood, he enjoys music with his wife and dances a little. pic.twitter.com/v1CSKI7WB8