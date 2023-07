Γαλλία: Φλέγεται η χώρα από τις ταραχές - 1000 συλλήψεις τη νύχτα

Σχεδόν 1000 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της νύχτας σε όλη τη Γαλλία ενώ σήμερα θα γίνει η κηδεία του 17χρονου Αλγερινού που έπεσε νεκρός από τα πυρά αστυνομικού στη διάρκεια τροχαίου ελέγχου.

Ειδικότερα, οι δυνάμεις επιβολής της τάξης προχώρησαν σε 994 συλλήψεις σε όλη τη χώρα, αριθμός ρεκόρ, κατά την τέταρτη συνεχόμενη νύχτα επεισοδίων, μετά τον θάνατο του 17χρονου από τα πυρά αστυνομικού την περασμένη Τρίτη.

Η κηδεία του 17χρονου Ναέλ Μ., με καταγωγή από την Αλγερία, θα πραγματοποιηθεί σήμερα, ενώ ο θάνατός του εξακολουθεί να βάζει φωτιά σε πολλές λαϊκές συνοικίες της χώρας.

Ισχυρές δυνάμεις, τουλάχιστον 45.000 αστυνομικοί, κλήθηκαν να περιορίσουν τα επεισόδια την τέταρτη νύχτα. Συνολικά, 79 αστυνομικοί και χωροφύλακες τραυματίστηκαν, περίπου 1.350 οχήματα πυρπολήθηκαν, 234 κτίρια πυρπολήθηκαν ή υπέστησαν ζημιές και περίπου 2.560 πυρκαγιές σημειώθηκαν σε δημόσιους χώρους, σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών.

Στη Μασσαλία, στη νότια Γαλλία, η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα οξυμένη, με τον γάλλο υπουργό Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν να στέλνει εκεί ενισχύσεις.

Κουκουλοφόροι εισέβαλαν σε κατάστημα όπλων και έκλεψαν κυνηγετικά τουφέκια, αλλά όχι πυρομαχικά, σύμφωνα με τις αρχές. Ένας άνδρας συνελήφθη με τουφέκι που πιθανότατα είχε αρπάξει από συγκεκριμένο κατάστημα, επεσήμανε η αστυνομία.

Στη Λιόν και τη Γκρενόμπλ, συγκρούσεις σημειώθηκαν με ομάδες νεαρών, πολλοί από τους οποίους φορούσαν κουκούλες, και πετούσαν αντικείμενα εναντίον της αστυνομίας η οποία απάντησε με δακρυγόνα. Αρκετές πόλεις επέβαλαν νυκτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας.

Στη Ναντέρ, περιοχή του Παρισιού από όπου καταγόταν ο Ναέλ, οι κάτοικοι ετοιμάζονται σήμερα για την κηδεία του νεαρού.

Οι δικηγόροι της οικογένειας ζήτησαν από τα μέσα ενημέρωσης να μην παραστούν στην κηδεία.

Το υπουργείο Εσωτερικών έχει ήδη ανακοινώσει την ανάπτυξη «επιπλέον ειδικών μονάδων» της αστυνομίας και της χωροφυλακής. Ελαφρά τεθωρακισμένα της χωροφυλακής χρησιμοποιήθηκαν και στη διάρκεια της χθεσινής νύκτας.

Από την πλευρά του ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τις οικογένειες να επιδείξουν υπευθυνότητα, υπογραμμίζοντας ότι το ένα τρίτο των συλληφθέντων τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή «ήταν νέοι, μερικές φορές πολύ μικρής ηλικίας».

Ο Μακρόν κατηγόρησε επίσης τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι υποδαυλίζουν τη βία και δήλωσε ότι αναμένει να επιδείξουν «αίσθημα ευθύνης», αναφερόμενος κυρίως στο Snapchat και το TikTok μέσω των οποίων οργανώνονται «βίαιες συγκεντρώσεις» και τα οποία προκαλούν «ένα είδος μιμητισμού της βίας».

Το ζήτημα της επιβολής κατάστασης έκτακτης ανάγκης τίθεται από μέρος του πολιτικού κόσμου της Γαλλίας, με τον Νταρμανέν να δηλώνει στο χθεσινό δελτίο ειδήσεων του TF1: «Δεν αποκλείουμε τίποτα, θα δούμε τι θα επιλέξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας».

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης, που επιτρέπει στις αρχές να επιβάλλουν ειδικά μέτρα όπως απαγόρευση κυκλοφορίας, επιβλήθηκε τον Νοέμβριο του 2005 έπειτα από δέκα ημέρες ταραχών μετά τον θάνατο δύο εφήβων που υπέστησαν ηλεκτροπληξία στην προσπάθειά τους να κρυφτούν από την αστυνομία.

