Δημόσιοι υπάλληλοι: «Κλείδωσαν» οι αυξήσεις στους μισθούς τους

Ειλημμένη απόφαση είναι η αύξηση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων και αναμένεται να ανακοινωθεί την Πέμπτη από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κατά την ανάγνωση των προγραμματικών δηώσεων της κυβέρνησης στη Βουλή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχετικό νομοσχέδιο θα βγει σε δημόσια διαβούλευση, εκτός απροόπτου, την ερχόμενη Δευτέρα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο εισαγωγικός μισθός δημοσίου υπαλλήλου υποχρεωτικής εκπαίδευσης αυξάνεται από τα 780 ευρώ σήμερα σε περίπου 840 ευρώ με την εξίσωση με τον κατώτατο μισθό στον ιδιωτικό τομέα να έρχεται με τη συνδρομή των επιδομάτων.

Στα 840 ευρώ των βασικών αποδοχών, η προσθήκη επιδόματος τέκνων για εργαζόμενο με ένα παιδί οδηγεί τις μηνιαίες αποδοχές στα 910 ευρώ όσα δηλαδή θα έπαιρνε και ένας εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα αν είχε 12 και όχι 14 μισθούς.

Σήμερα, σε ετήσια βάση, οι αποδοχές στο δημόσιο τομέα για νεοεισερχόμενο υποχρεωτικής εκπαίδευσης ανέρχονται σε 9.360 ευρώ, στον ιδιωτικό τομέα οι 14 μισθοί των 780 ευρώ οδηγούν σε ετήσιες αποδοχές 10.920 ευρώ και από την 1η Ιανουαρίου 2024, οι ετήσιες αποδοχές για νεοεισερχόμενο υποχρεωτικής εκπαίδευσης με ένα παιδί θα είναι επίσης κοντά στα 10.920 ευρώ.

Η εξίσωση των κατώτατων μισθών δημόσιου και ιδιωτικού τομέα συμπαρασύρει γενικά το μισθολόγιο στο Δημόσιο.

Με βάση τον εισαγωγικό μισθό των 840 ευρώ θα προσδιορίζονται και οι εισαγωγικοί μισθοί του πρώτου μισθολογικού κλιμακίου των κατηγοριών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τεχνολογικής και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με την εφαρμογή κλιμακωτών συντελεστών.

Σε μια σειρά επιδόματα, με ιδιαίτερη έμφαση στα οικογενειακά και τα επιδόματα θέσης ευθύνης, οι αυξήσεις αγγίζουν ακόμα και το 30% με 40%. Στα οικογενειακά επιδόματα, δημόσιοι υπάλληλοι με ένα παιδί από τις αρχές του έτους θα λαμβάνουν 70 ευρώ ( από 50), με δύο παιδιά 120 ευρώ (από 70) , με τρία παιδιά 170 ευρώ ( από 120) και με τέσσερα παιδιά 220 ευρώ (από 170).

Η οικογενειακή παροχή δεν χορηγείται σε υπάλληλο με τέκνα τα οποία έχουν ίδια εισοδήματα είτε από την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος είτε από άλλη πηγή και υποβάλλουν δική τους φορολογική δήλωση και το δηλωθέν εισόδημα υπερβαίνει το ύψος του αφορολόγητου ορίου, όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά από τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας.

Σε αυτή την περίπτωση η οικογενειακή παροχή παύει να καταβάλλεται για το οικονομικό έτος κατά το οποίο διαπιστώνεται η υπέρβαση του ως άνω ορίου. Η παροχή χορηγείται για τέκνα προερχόμενα από γάμο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, εφόσον είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος, εφόσον φοιτούν στη Μέση Εκπαίδευση.

Ειδικά, για τέκνα που φοιτούν σε οποιονδήποτε φορέα μεταλυκειακής εκπαίδευσης, δημόσιας ή ιδιωτικής, η παροχή δίδεται μόνο κατά τη διάρκεια του ελάχιστου αριθμού των αναγκαίων για την απονομή των τίτλων σπουδών εξαμήνων, που προβλέπεται από τον οργανισμό κάθε φορέα εκπαίδευσης και σε καμία περίπτωση πέρα από τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.

Για τη διακοπή της παροχής, λόγω συμπλήρωσης των ανωτέρω, κατά περίπτωση, ορίων, ως ημέρα γέννησης των παιδιών θεωρείται η 31 η Δεκεμβρίου του έτους γέννησής τους και, προκειμένου περί φοιτητών ή σπουδαστών, η λήξη του ακαδημαϊκού ή σπουδαστικού έτους.

