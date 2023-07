Κιλιάν Εμπαπέ: Με συνοδεία... στρατού στο πατρικό του στο Καμερούν (Videos)

DOM

Τις διακοπές του στο πατρικό του στο Καμερούν απολαμβάνει ο άσος του ποδοσφαίρου… συνοδεία αρμάτων μάχης.

Ο Κιλιάν Εμπαπέ επισκέφτηκε την πατρίδα του πατέρα του στο Καμερούν και το σπίτι που μεγάλωσε πριν μεταναστεύσει στη Γαλλία. Εξαιτίας ανησυχιών για πιθανή απαγωγή του, ο στρατός της χώρας ανέλαβε την προστασία του.

Kylian Mbappé moving around Cameroon like he's a head of state. 😮🇨🇲 pic.twitter.com/i4lsJPH7Yi

Μπορεί ο Εμπαπέ να είναι από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες στον κόσμο, τα μέτρα προστασίας ωστόσο ήταν αυξημένα αντίστοιχα με εκείνα που τηρούνται σε επισκέψεις προέδρων μεγάλων κρατών.

The Cameroonian army in full force yesterday to protect Kylian Mbappé from possible threats… pic.twitter.com/rfnNCIvOlJ