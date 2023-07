DOM

Για το Survivor All Star που πλέον βρίσκεται στην τελική ευθεία μίλησε ο Γιώργος Λιανός κάνοντας λόγο για μια σεζόν πολύ δύσκολη με αρκετά απρόοπτα.

Ο παρουσιαστής αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στα spoilers που βγαίνουν κατά καιρούς, επισημαίνοντας ότι η παραγωγή έχει καταλάβει από πού προέρχονται και δυστυχώς αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα κάποιοι να χάσουν τη δουλειά τους.

«Όταν μου ανακοίνωσαν ότι θα γίνει All Star με έπιασε πονοκέφαλος. Φέτος ήταν δύσκολα στο Survivor γιατί οι παίκτες είναι έμπειροι. Λυσσάξατε όλοι φέτος να μαθαίνετε spoiler και είναι κρίμα γιατί κάποιοι θα χάσουν τη δουλειά τους. Η παραγωγή δεν κάθεται με σταυρωμένα χέρια, έχει καταλάβει από πού είναι τα spoiler, αλλά δείχνει μια ανοχή» είπε αρχικά ο παρουσιαστής, μιλώντας στην εκπομπή «Καλοκαίρι Yes», ενώ αναφερόμενος στον μεγάλο τελικό του ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ, τόνισε:

«Σήμερα στον ημιτελικό του Survivor θα μάθουμε την τελική δυάδα και αύριο θα δούμε στον μεγάλο τελικό ποιος θα είναι ο νικητής. Εύχομαι να κερδίσει ο καλύτερος».

Τέλος, ο παρουσιαστής μίλησε για τα επόμενα τηλεοπτικά του βήματα, αποκαλύπτοντας ότι δεν του έχει γίνει κάποια πρόταση για πρωινή εκπομπή, διαψεύδοντας τις φήμες που τον ήθλενα στο πλευρό της Φαίης Σκορδά.

«Δεν έχω καμία πρόταση για πρωινή εκπομπή. Δεν θα είμαι στο πλευρό της Φαίης Σκορδά. Δεν έχω κάνει καμία συζήτηση για το “1 am celebrity, get me out of here”» τόνισε.

Διαβάστε επίσης:

Σοφία Βεργκάρα: Ποζάρει με μαγιό στα 51 της και αποθεώνεται! (Photos)

Survivor All Star – Στάθης Σχίζας: Ποιον παίκτη καλεί το κοινό να βγάλει νικητή

Υρώ Μανέ: Σπάνια δημόσια εμφάνιση με την κόρη της στην Επίδαυρο (Photos)