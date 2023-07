Χάρι Πότερ: Ποιος είναι ο ηθοποιός που λέγεται ότι θα παίξει τον Τζέιμς Πότερ;

Οι απανταχού θαυμαστές του Χάρι Πότερ έχουν ενθουσιαστεί με τα νέα της καινούργιας σειράς του franchise, του οποίου παραγωγός είναι η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, και όχι άδικα.

Οποιαδήποτε φήμη αφορά στη σειρά γίνεται αμέσως viral. Έτσι κι έγινε όταν ακούστηκε το όνομα Aaron Taylor-Johnson για να ενσαρκώσει τον πατέρα του Χάρι Πότερ. Ο ηθοποιός το τελευταίο διάστημα λέγεται πως βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με τους υποψήφιους για τον ρόλο του Τζέιμς Πότερ.

Τέλος, για τον ρόλο της μητέρας του Χάρι ακούγεται έντονα το όνομα της Σόφι Σκέλτον. Παρόλα αυτά τίποτα δεν έχει διαψευστεί ή επιβεβαιωθεί από τους παραγωγούς της σειράς.

