Ισπανία: Στο έλεος της πύρινης λαίλαπας η Λα Πάλμα για 2η μέρα (Videos)

Περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους στο νησί Λα Πάλμα της Ισπανίας εξαιτίας της ανεξέλεγκτης δασικής πυρκαγιάς που έχει κάψει μέχρι στιγμής 4.500 εκτάρια γης και δεκάδες κατοικίες.

Οι πυροσβέστες δίνουν μια άνιση μάχη με τις φλόγες που καίνε από χθες το εξωτικό αυτό νησί που ανήκει στις Κανάριες Νήσους.

La Palma fire currently way out of control, they're fighting to contain just the right flank as fire spreads up to the Caldera de Taburiente. Observatory closed and evacuated, as is the entire municipality of Puntagorda. God help them. Meanwhile Arafo fire here is stabilized. https://t.co/2eauSG73Q9