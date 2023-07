«Ψήνονται» οι ΗΠΑ: Ασυνήθιστος καύσωνας - Στους 51 βαθμούς ο υδράργυρος

Το δυτικό τμήμα των ΗΠΑ και μεγάλο μέρος του αμερικανικού νότου πλήττονται αυτό το σαββατοκύριακο από ένα εξαιρετικά επικίνδυνο κύμα καύσωνα, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας, με τον υδράργυρο να φτάνει έως και τους 47 βαθμούς Κελσίου σε μερικές πόλεις.

«Ένα αποπνικτικό και εξαιρετικά επικίνδυνο κύμα καύσωνα αναμένεται να πλήξει τη Δύση αυτό το σαββατοκύριακο, όπως και ορισμένα μέρη στον Νότο», προειδοποιούσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS) των ΗΠΑ σε δελτίο που εξέδωσε χθες, Σάββατο.

Χθες βράδυ, ο υδράργυρος έφτανε τους 47 βαθμούς Κελσίου στο Φοίνιξ της Αριζόνα στις νοτιοδυτικές ΗΠΑ, το οποίο κατέγραφε για 16η συναπτή μέρα μέγιστη θερμοκρασία άνω των 43 βαθμών Κελσίου.

Παράλληλα, στο κεντρικό και το νότιο τμήμα της Καλιφόρνιας η θερμοκρασία κυμαινόταν μεταξύ 41 και 45 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με την NWS, ενώ στη διαβόητη Κοιλάδα του Θανάτου, ο υδράργυρος έφτασε έως και 51 βαθμούς Κελσίου, ενώ για σήμερα αναμένεται να φτάσει τους 54.

Στο νότιο τμήμα της πολιτείας της Καλιφόρνιας, οι πυροσβέστες αγωνίζονται από την Παρασκευή για την κατάσβεση πολλών πυρκαγιών που έχουν κάψει πάνω από 12.000 στρέμματα και έχουν οδηγήσει στην απομάκρυνση του πληθυσμού.

Για τον κλιματολόγο Ντάνιελ Σουέιν του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες, ο υδράργυρος στην Κοιλάδα του Θανάτου μπορεί να φτάσει, ακόμη και να ξεπεράσει την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει μετρηθεί ποτέ με αξιόπιστο τρόπο στη Γη, δηλαδή τους 54,4 βαθμούς Κελσίου που είχαν καταγραφεί εκεί το 2020 και το 2021, σύμφωνα με πολλούς ειδικούς.

🥵 Some areas of NorCal could see temperatures of up to 114 degrees this weekend. https://t.co/rj9cSd9UBm