Eunice Newton Foote: To Google Doodle τιμά την Αμερικανίδα επιστήμονα και ακτιβίστρια

Στην Αμερικανίδα επιστήμονα και ακτιβίστρια Eunice Newton Foote είναι αφιερωμένο το Doodle της Google.

Με το σημερινό doodle, η Google τιμά τα 204α γενέθλια της Αμερικανίδας επιστήμονα και ακτιβίστριας για τα δικαιώματα της γυναίκας. Η Foote υπήρξε πρωτοπόρος στην ανακάλυψη του φαινομένου του θερμοκηπίου και τον ρόλο του στην υπερθέρμανση της Γης.

Η Eunice Newton Foote ήταν η πρώτη που ανακάλυψε τις ανησυχητικές επιπτώσεις του διοξειδίου του άνθρακα για την ατμόσφαιρα το 1856, που σήμερα ονομάζονται το «φαινόμενο του θερμοκηπίου».

Αφού η Φουτ δημοσίευσε τα ευρήματά της, εκπόνησε και μια δεύτερη μελέτη για τον ατμοσφαιρικό στατικό ηλεκτρισμό που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Proceedings of the American Association for the Advancement of Science». Αυτές ήταν οι δύο πρώτες μελέτες φυσικής που δημοσιεύτηκαν από γυναίκα στις ΗΠΑ.

Περί το 1856, ένας άνδρας επιστήμονας παρουσίασε την εργασία της στην ετήσια συνάντηση της Αμερικανικής Ένωσης για την Προώθηση της Επιστήμης. Οι συζητήσεις που ακολούθησαν, οδήγησαν σε περαιτέρω πειράματα που αποκάλυψαν αυτό που είναι γνωστό στην εποχή μας ως φαινόμενο του θερμοκηπίου – όταν αέρια όπως το διοξείδιο του άνθρακα παγιδεύουν τη θερμότητα από τον ήλιο με αποτέλεσμα η θερμοκρασία της ατμόσφαιρας της Γης σταδιακά να αυξάνεται.

Η έρευνα της Eunice Newton Foote αγνοήθηκε σε μεγάλο βαθμό για σχεδόν 100 χρόνια. Ήταν, δε, το πρώτο άτομο που έστρεψε το ενδιαφέρον στο θέμα της κλιματικής αλλαγής. Σήμερα, πολλοί άνθρωποι συνεχίζουν το έργο της με την ελπίδα να κατανοήσουν και να βελτιώσουν τη ζωή στη Γη.

Η Γιούνις Νιούτον Φουτ πέθανε στις 30 Σεπτεμβρίου 1888 στο Λένοξ της Μασαχουσέτης, σε ηλικία 69 ετών.

