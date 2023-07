Δύο εκρήξεις που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στη γέφυρα της Κριμαίας, η οποία συνδέει τη χερσόνησο με τη ρωσική περιφέρεια Κρασνοντάρ, είχαν ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό δύο ανθρώπων και τη διακοπή της κυκλοφορίας.

Η ζημιά από τις εκρήξεις εντοπίζεται σε σημείο που βρίσκεται πλησιέστερα στη χερσόνησο, διευκρίνισε το πρακτορείο ΤΑSS.

Παράλληλα, το TASS ανέφερε πως η κίνηση των σιδηροδρομικών συρμών μέσω της υποδομής «ανεστάλη προσωρινά» λόγω κατάστασης «έκτακτης ανάγκης», επικαλούμενο σιδηροδρομικό οργανισμό της περιοχής.

Νωρίτερα, ο διορισμένος από τη Ρωσία κυβερνήτης της χερσονήσου της Κριμαίας, ο Σεργκέι Αξιόνοφ, παρότρυνε μέσω Telegram τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής να αποφύγουν να μετακινηθούν μέσω της γέφυρας που τη συνδέει με τη ρωσική περιφέρεια Κρασνοντάρ. Έκανε λόγο για κατάσταση «έκτακτης ανάγκης» στην υποδομή, χωρίς να δώσει καμιά περαιτέρω διευκρίνιση.

