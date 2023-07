Σινέντ Ο’ Κόνορ: Η επιτυχία των 90’s, η καθολική εκκλησία και ο χαμός του γιού της – Αποχαιρετώντας μια μεγάλη ερμηνεύτρια (videos/photos)

«Τίποτα δεν συγκρίνεται με εσένα» τραγούδησε το 1990 κι έγινε αμέσως παγκόσμια επιτυχία. Ένα τραγούδι γραμμένο από τον Prince έκανε όλον τον κόσμο να προσέξει εκείνη την παράξενη και αντισυμβατική κοπέλα με την ιδιαίτερη χροιά. Η Ιρλανδή Σινέντ Ο’ Κόνορ πέθανε μόλις στα 56 της χρόνια.

Η οικογένειά της έβγαλε μια λιτή ανακοίνωση όπου ενημέρωνε για τον θάνατο της τραγουδίστριας χωρίς ωστόσο να διευκρινιστούν τα αίτια: «Με μεγάλη μας θλίψη, ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας Σινέντ».

Η Sinead Marie Bernadette O’Connor γεννήθηκε στο Glenageary της κομητείας του Δουβλίνου, τον Δεκέμβριο του 1966 και πέρασε δύσκολα παιδικά χρόνια.

Ως έφηβη, τοποθετήθηκε στο Εκπαιδευτικό Κέντρο An Grianan του Δουβλίνου, όπου εκεί έστελναν τα απείθαρχα κορίτσια με σκοπό να τα «επαναφέρουν στην τάξη».

Μια καλόγρια της αγόρασε την πρώτη της κιθάρα γεγονός που σηματοδότησε την αρχή της μουσικής της καριέρας.

Κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ The Lion And The Cobra το 1987, το οποίο απέσπασε διθυραμβικά από τους κριτικούς εφτασε στο top 40 σε Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ.

Έπειτα ακολούθησαν το I Do Not Want What I Haven’t Got, το οποίο περιελάμβανε το Nothing Compares 2 U, γραμμένο από τον Prince, το τραγούδι έφτασε στο νούμερο ένα σε όλο τον κόσμο.

Η Ο’ Κόνορ κυκλοφόρησε δέκα άλμπουμ από το 1987 έως το 2014. Το 1991, ανακηρύχθηκε καλλιτέχνιδα της χρονιάς από το περιοδικό Rolling Stone και κέρδισε το βραβείο Brit για την καλύτερη γυναίκα σόλο καλλιτέχνη.

Η Ο’ Κόνορ ήταν βαθιά πολιτικοποιημένη, έτσι την επόμενη χρονιά των βραβείων έσκισε μια φωτογραφία του Πάπα Ιωάννη Παύλου Β’ στην τηλεοπτική εκπομπή των ΗΠΑ Saturday Night Live, όπου ήταν η προσκεκλημένη ερμηνεύτρια.

Μετά από μια ακαπέλλα ερμηνεία του τραγουδιού του Bob Marley War, κοίταξε την κάμερα και είπε «πολέμησε τον πραγματικό εχθρό», μια διαμαρτυρία ενάντια στη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών στην Καθολική Εκκλησία.

Οι ενέργειές της οδήγησαν στον ισόβιο αποκλεισμό της από το τηλεοπτικό δίκτυο NBC και σε αρκετές διαμαρτυρίες εναντίον της στις ΗΠΑ, όπου καταστράφηκαν αντίγραφα των δίσκων της στην Times Square της Νέας Υόρκης.

«Δεν λυπάμαι που το έκανα. Ήταν υπέροχο», είπε σε συνέντευξή της στους New York Times το 2021.

Το τελευταίο στούντιο άλμπουμ του O’Connor, I’m Not Bossy, I’m The Boss, κυκλοφόρησε το 2014.

I am so, so happy that the lovely people at @hotpress have honoured me and my current work in the next issue of @hotpress https://t.co/rEXr1u2x3k — Sinéad O'Connor (@SineadOConnor) September 18, 2020

Tο 2018 ασπάστηκε τον ισλαμισμό και άλλαξε το όνομά της σε Shuhada’ Sadaqat.

Ο θάνατός της έρχεται 18 μήνες μετά τον τραγικό θάνατο του γιού της Σέιν ο οποίος αποφάσισε μετά από πολυετή μάχη με την ψυχική του υγεία να δώσει τέλος στη ζωή του. Η ίδια είχε γράψει τότε στο social media: «αποφάσισε να τερματίσει τον επίγειο αγώνα του» και ζήτησε «κανείς να μην ακολουθήσει το παράδειγμά του».

Η τραγουδίστρια αργότερα ακύρωσε όλες τις ζωντανές εμφανίσεις για το υπόλοιπο του 2022 λόγω της «συνεχιζόμενου πένθους» της μετά τον θάνατο του γιου της.

Η Ο’ Κόνορ απέτισε φόρο τιμής στον Σέιν σε ένα από τα τελευταία της tweet, αποκαλώντας τον «ο έρωτας της ζωής μου, το φως της ψυχής μου, ήμασταν μια ψυχή σε δύο μισά».

😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭#lostmy17yrOldSonToSuicidein2022.

Been living as undead night creature since. . He was the love of my life, the lamp of my soul. We were one soul in two halves. He was the only person who ever loved me unconditionally. I am lost in the bardo without him pic.twitter.com/aC8BOmLQ9N — Sinead Marie-Bernarde Aoibheann O’Connor (@786OmShahid) July 17, 2023

Η Ο’ Κόνορ δεν κατάφερε να επανέλθει ποτέ από τον χαμό του γιου της και δικοί της άνθρωποι που μίλησαν μαζί της πριν το τέλος ανέφεραν πως έφυγε με μεγάλη πικρία στην καρδιά της.

Διαβάστε επίσης:

Πραξικόπημα στον Νίγηρα: Δέκα στρατιωτικοί ανέτρεψαν τον πρόεδρο Μοαμέντ Μπαζούμ – Διεθνείς αντιδράσεις (video)

Αμμωνία: Το πράσινο καύσιμο του μέλλοντος – Ο ρόλος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Τα… γύρισε ο Χάντερ Μπάιντεν: Δήλωσε αθώος για τις κατηγορίες – Δεν δέχεται τη συμφωνία η δικαστής