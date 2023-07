Η Λίλι Κόλινς θα είναι η «Polly Pocket» στη νέα ταινια της Λίνα Ντάναμ

Νέα ταινία του Κινηματογραφικού Σύμπαντος της Mattel ετοιμάζεται μετά την επιτυχία – ρεκόρ της «Barbie» σε σκηνοθεσία της Γκρέτα Γκέργουικ.

Η εταιρεία παιχνιδιών επιδιώκει να προχωρήσει στην παραγωγή πολλών ακόμη κινηματογραφικών έργων βασισμένων στα προϊόντα της, συμπεριλαμβανομένης μιας ταινίας «Polly Pocket» από τη σεναριογράφο-σκηνοθέτη Λίνα Ντάναμ με πρωταγωνίστρια τη Λίλι Κόλινς.

Greta Gerwig realizing she accidentally paved the way for Lena Dunham’s “Polly Pocket” movie https://t.co/1yltUf43ch pic.twitter.com/WyVBXyJ2eb

Ο παραγωγός της Mattel Films, Ρόμπι Μπρένερ, επιβεβαίωσε την είδηση στο Variety αποκαλύπτοντας ότι το σενάριο για την ταινία έχει ήδη υποβληθεί (αν και αρνήθηκε να κοινοποιήσει λεπτομέρειες της πλοκής).

«Πρώτα απ’ όλα, είναι δύο από τις αγαπημένες μου κυρίες» είπε ο Μπρένερ για τη Ντάναμ και την Κόλινς. «Είναι μια καταπληκτική συνεργασία. Η Λίνα είναι τόσο συνεργάσιμη και «σηκώνει τα μανίκια της» και της αρέσει πολύ να κάνει παρατηρήσεις και να ακούει. Είναι απίστευτη. Η Λίλι είναι τόσο έξυπνη και τόσο σαφής και τόσο παραγωγική. Ήταν απλώς μια απίστευτη συνεργασία, οπότε είμαστε ενθουσιασμένοι γι ‘αυτό. Ελπίζουμε ότι θα το υλοποιήσουμε κάποια στιγμή στο μέλλον» τόνισε.

Lily Collins from ‘Emily in Paris’ will star as Polly Pocket in Mattel's upcoming movie about the doll.



Lena Dunham will direct. pic.twitter.com/LC26WrRvYl