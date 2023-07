«Αθήνα Ψηλά»: Οι 12 υποψηφιότητες - έκπληξη του Κώστα Μπακογιάννη για τον δήμο Αθηναίων (photos)

Δώδεκα υποψηφιότητες – έκπληξη, που τράβηξαν πάνω τους τα… φώτα, περιλαμβάνει το ψηφοδέλτιο που ανακοίνωσε ο Κώστας Μπακογιάννης, για τις αυτοδιοικητικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου.

Ο δήμαρχος Αθηναίων ανακοίνωσε το ψηφοδέλτιο της παράταξης «Αθήνα Ψηλά», με την οποία διεκδικεί για δεύτερη συνεχόμενη φορά τη θέση του πρώτου πολίτη της πρωτεύουσας.

Ανάμεσα στους 351 υποψήφιους που θα διεκδικούν την ψήφο των Αθηναίων, ως δημοτικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι, υπάρχουν και 12 που… ξεχώρισαν, όπως ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, Κριστόφ Βαζέχα και η «μεταγραφή» της τελευταίας στιγμής από το επιτελείο του Παύλου Γερουλάνου, ο Βασίλης Αγγελόπουλος.

Αναλυτικά οι 12 υποψηφιότητες – έκπληξη:

Αγγελόπουλος Βασίλειος

Ο Βασίλης Αγγελόπουλος γεννημένος στον Αριστομένη Μεσσηνίας είναι Καθηγητής Δ.Ε.- Δάσκαλος Ειδικής Αγωγής. Με τη σύζυγό του Νεκταρία Φλώρου, δασκάλα στο δημοτικό σχολείο «Η ΘΕΟΜΗΤΩΡ», έχει αποκτήσει δύο παιδιά, φοιτητές στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Υπηρετεί τον Δήμο της Αθήνας πολλά χρόνια και έχει μεγάλη εμπειρία καθώς έχει υπάρξει Αντιδήμαρχος Έργων (ΕΣΠΑ) και Αντιδήμαρχος Καθαριότητας. Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Ραδιοφωνικού Σταθμού 9.84, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Γενικού Νοσοκομείου «Η Ελπίς», Πρόεδρος στο κέντρο Πρόληψης «ΑΘΗΝΑ ΥΓΕΙΑ» καθώς και Οικονομικός διαχειριστής στο κέντρο Πρόληψης «ΑΘΗΝΑ ΥΓΕΙΑ».

Βαζύχα Κριστόφ – Ιρενέους (Βαζέχα)

Ο Krzysztof Warzycha (Βαζέχα) γεννήθηκε το 1964 στο Katowice της Πολωνίας. Είναι παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα στο Πολωνικό Πρωτάθλημα. Στην Ελλάδα έγινε γνωστός το 1989 όπου ξεκίνησε μια καριέρα γεμάτη επιτυχίες με την ομάδα της πόλης μας, τον Παναθηναϊκό. Μέχρι το 2004 με τον Παναθηναϊκό πραγματοποίησε 554 εμφανίσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη πετυχαίνοντας 320 γκολ! Μετά το τέλος της αναμφίβολα επιτυχημένης του ποδοσφαιρικής καριέρας ασχολείται με την προπονητική.

Βορίδη-Μιχελάκου Ιωάννα Δανάη

Η Δανάη Βορίδη-Μιχελάκου γεννήθηκε, μεγάλωσε και διαμένει στο κέντρο της Αθήνας. Σπούδασε Ιατρική και έλαβε την ειδικότητα της Παιδιάτρου. Εργάστηκε σε γνωστή παιδιατρική κλινική και κεντρικό μαιευτήριο της Αθήνας και σήμερα διατηρεί ιατρείο στην Πλατεία Μαβίλη. Είναι παντρεμένη με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και νυν Υπουργό Επικρατείας Μάκη Βορίδη, με τον οποίο έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, τον Χρήστο και τη Λέλα. Από το 2019 είναι Πρόεδρος της 7ης Δημοτικής Κοινότητας, την περιοχή που μένει η ίδια και μεγαλώνουν τα παιδιά της.

Βυζοβίτου Θεοδώρα (Ντόρα)

Η Ντόρα Βυζοβίτου, κόρη του αείμνηστου Χρίστου Βυζοβίτη, επί σειρά ετών βουλευτή της Νέα Δημοκρατίας στην Πέλλα, γεννήθηκε στην Έδεσσα, αλλά μεγάλωσε στην Αθήνα, ζώντας πάντα στο κέντρο της, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ξεκίνησε την επαγγελματική της σταδιοδρομία ως βιβλιοθηκονόμος στη Βιβλιοθήκη του Κολλεγίου Αθηνών και στη συνέχεια στον Οργανισμό Ίδρυσης Παιδικών Βιβλιοθηκών, όπου οργάνωσε και διηύθυνε την ερευνητική βιβλιοθήκη του Κέντρου Παιδικού και Εφηβικού Βιβλίου. Ενδιαμέσως, ήταν υπεύθυνη επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων διαφόρων ελληνικών και διεθνών φεστιβάλ, μεμονωμένων καλλιτεχνών και καλλιτεχνικών ομάδων, ενώ το ερευνητικό της και συγγραφικό έργο συνέβαλε, μεταξύ άλλων, στην ανάδειξη των κόμιξ στην Ελλάδα και στην καταγραφή της ελληνικής pop culture. Από το 1990 έως το 1993 υπηρέτησε στην πρεσβεία της Ελλάδας στο Λουξεμβούργο με καθήκοντα μορφωτικής ακολούθου. Το 1993 προσελήφθη στη Βιβλιοθήκη της Βουλής, μέσω διαγωνισμού στον οποίο αρίστευσε. Στην πολιτική εισήλθε κατόπιν πρόσκλησης του εμβληματικού Δημάρχου της Αθήνας, Μιλτιάδη Έβερτ, ο οποίος, ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, την ενέταξε στο επιτελείο του. Όταν ο Κώστας Καραμανλής εξελέγη πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, το 1997, η Ντόρα Βυζοβίτου ανέλαβε διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων του κόμματος και του ιδίου. Ακολουθώντας τον στο Μέγαρο Μαξίμου, η Ντόρα Βυζοβίτου εργάστηκε ως διευθύντρια Εθιμοτυπίας και Δημοσίων Σχέσεων, αλλά και ως σύμβουλος επί των πολιτιστικών θεμάτων του πρωθυπουργού καθ’ όλη την διάρκεια της θητείας του. Μετά τις εκλογές του 2009 και μέχρι σήμερα η Ντόρα Βυζοβίτου παραμένει συνεργάτης και σύμβουλος του πρώην πρωθυπουργού. Κάτοχος πτυχίου Βιβλιοθηκονομίας και πτυχίου Ελληνικού Πολιτισμού, η Ντόρα Βυζοβίτου διαθέτει δύο μεταπτυχιακούς τίτλους από το Πάντειο Πανεπιστήμιο (Ψυχολογία Μέσων, Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων), και μεταπτυχιακή εξειδίκευση από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων. Είναι πρόεδρος του καλλιτεχνικού γνωμοδοτικού συμβουλίου του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης, εκλεγμένο ισόβιο μέλος του Δ.Σ. του Ιδρύματος Βουδούρη, και μέλος των επιτροπών «Μνήμη του Κόσμου» και «Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς» της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO. Είναι μόνιμος σύμβουλος του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης σε θέματα προώθησης και προβολής της Θράκης.

Γιατρομανωλάκης Νικόλαος (Νικόλας)

Ο Νικόλας Γιατρομανωλάκης γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Από τις 4 Ιανουαρίου 2021 έως τις 26 Μαΐου 2023 διατέλεσε Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, αρμόδιος για θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού, ενώ προηγουμένως είχε διατελέσει Γενικός Γραμματέας Σύγχρονου Πολιτισμού (από την 1 Αυγούστου 2019 έως τις 3 Ιανουαρίου 2021). Κατά τη διάρκεια της θητείας του εκκίνησε η κανονική λειτουργία του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης μετά από 20 χρόνια, επανεκκίνησε η λειτουργία της Εθνικής Πινακοθήκης – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου ενώ τέθηκαν οι βάσεις και εξασφαλίστηκαν οι πόροι για καινοτόμα προγράμματα όπως για παράδειγμα η αναβίωση της ελληνικής χειροτεχνίας, το πρόγραμμα πολιτιστικής συνταγογράφησης και ο σχεδιασμός πολιτιστικών-αναπτυξιακών στρατηγικών σχεδίων για 14 δήμους. Είναι κάτοχος πτυχίου Πολιτικών Επιστημών & Διεθνών Σχέσεων από το Πάντειο Πανεπιστήμιο και μεταπτυχιακού τίτλου στη Δημόσια Πολιτική (MPP) από το John F. Kennedy School of Government του Πανεπιστημίου Harvard. Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως διευθυντικό στέλεχος σε ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις όπως η Microsoft, η V+O Communication, η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά και ο τηλεοπτικός σταθμός Alpha, σε πολιτιστικούς φορείς όπως το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, σε επιστημονικούς και ακαδημαϊκούς φορείς όπως το Πανεπιστήμιο Harvard και το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ). Σήμερα δραστηριοποιείται ως σύμβουλος στρατηγικής στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Μεταξύ άλλων, έχει επιμεληθεί την έκδοση New Approaches to Balkan Studies, ed. Dimitris Keridis, Ellen Elias Bursac and Nicholas Yatromanolakis (Dulles, VA: Brassey’s 2003) και έχει συμμετάσχει στην έκδοση Global Competitiveness Report 2001 του World Economic Forum. Ήταν ο επιστημονικός επιμελητής της ελληνικής έκδοσης του NATO Handbook, και ο επιμελητής των μονογραφιών και εκδόσεων του ΕΛΙΑΜΕΠ την περίοδο 1996-98. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Ποταμιού, ήταν επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας του κόμματος για τις Ευρωεκλογές το 2014, ενώ στις βουλευτικές εκλογές τον Ιανουάριο του 2015 κατετάγη δεύτερος σε σταυρούς στην εκλογική περιφέρεια της Α’ Αθηνών. Διετέλεσε υπεύθυνος των τομέων Ναυτιλίας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων του κόμματος, καθώς και μέλος της ομάδας Πολιτικού Σχεδιασμού, ενώ εξελέγη μέλος της Πανελλήνιας Επιτροπής του κόμματος (2014-15). Αποχώρησε από το Ποτάμι το 2016. Έχει δραστηριοποιηθεί στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων και ειδικότερα των ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιωμάτων, ενώ υπήρξε το πρώτο και παραμένει το μόνο ανοιχτά ΛΟΑΤΚΙ+ μέλος οποιασδήποτε ελληνικής κυβέρνησης. Επίσης έχει συνεργαστεί με οργανισμούς που προάγουν την σωματική και ψυχική υγεία παιδιών και ενηλίκων, ενώ έχει συμμετάσχει εθελοντικά σε κοινωνικές επιχειρήσεις και πρωτοβουλίες.

Διαμαντάκου Καλλιόπη (Πόπη)

Η Πόπη Διαμαντάκου είναι κάτοχος διδακτορικού, από το Τμήμα ΜΜΕ και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου και κάτοχος DEA στην Ιστορία (Μηχανισμοί Προπαγάνδας) από το Πανεπιστήμιο PARIS 1. Επίσης, είναι πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών από το Πάντειο Πανεπιστήμιο. Εργάστηκε ως δημοσιογράφος στις εφημερίδες: Αυγή, Καθημερινή , ΤΑ ΝΕΑ , πάντα ως αρθρογράφος με δική της στήλη και αντικείμενο την κριτική τηλεόρασης. Δίδαξε ως επισκέπτρια- επιστημονική συνεργάτης, στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του τμήματος ΜΜΕ και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου. Το 2014 εκλέχτηκε δημοτική σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων. Το 2016 ανέλαβε Πρόεδρος της Τεχνόπολης του ΔΑ (2016-2019). Τότε είχε την ιδέα και ανέλαβε την υλοποίηση σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας του προγράμματος «Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία», στο οποίο συμμετέχουν μαθήτριες και μαθητές από 6-18 ετών με τους δασκάλους και καθηγητές τους. Σήμερα, είναι μέλος του ΔΣ της Τεχνόπολης, έχοντας πάντα την ευθύνη του προγράμματος, το οποίο συνεχίζεται για 8η χρονιά. Παράλληλα, είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.

Δομάζου Θεόπη (Πόπη)

Η Θεόπη (Πόπη) Δομάζου γεννήθηκε στην Αθήνα, στους Αμπελοκήπους. Είναι κόρη του Μίμη Δομάζου και της Ηούς Θεοδώρου. Είναι εκλεγμένη Δημοτική Σύμβουλος στον Δήμο της Αθήνας από το 2019 έως σήμερα. Είναι Πρόεδρος στον ΑΘΗΝΑ 9.84 και τέως Πρόεδρος στην Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Μηχανογράφησης και Επιχειρησιακών Μονάδων ΟΤΑ του Δήμου Αθηναίων (ΔΑΕΜ). Είναι δημοσιογράφος και ραδιοφωνική παραγωγός. Απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών. Μιλάει Γαλλικά και Αγγλικά. Σπούδασε Γεωπονία και Αρχιτεκτονική τοπίου και αποφοίτησε από τη Δημοσιογραφική Σχολή του ΑΝΤ1. Έχει εργαστεί στο ραδιόφωνο του ΑΝΤ1 για 10 χρόνια, στον ACTION FM και στον HIT 88.9. Έχει συνεργαστεί με πολλούς δημοσιογράφους και πολιτικούς. Έχει δημιουργήσει την πρώτη δωρεάν Ακαδημία Ποδοσφαίρου στην Ελλάδα “Μίμης Δομάζος”, στην οποία τα παιδιά προπονούνται δωρεάν και προσφέρουν τροφές στα αδέσποτα. Ασχολείται με πολιτιστικά και αθλητικά θέματα. Έχει παρουσιάσει μεγάλα γεγονότα όπως τα Special Olympics, συναυλίες και βιβλία σε όλη την Ελλάδα.

Έβερτ Αλβέρτη Αλεξάνδρα (Αλεξία)

Η Αλεξία (Αλεξάνδρα) Έβερτ Αλβέρτη, κόρη του Μιλτιάδη και της Λίζας Έβερτ, μεγάλωσε και ζει στο κέντρο της Αθήνας, στην γειτονιά του Μετς. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Westminster του Λονδίνου. Από το 1989 και για πολλά χρόνια εργάστηκε σε εταιρίες στον ιδιωτικό τομέα και σε διευθυντικές θέσεις στους τομείς των πωλήσεων, μάρκετινγκ, της διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού και επικοινωνίας. Το 2006 εξελέγη δημοτική σύμβουλος και διετέλεσε Αντιδήμαρχος στον τομέα της Υγείας, Κοινωνικής Μέριμνας και Ισότητας. Διετέλεσε επίσης Πρόεδρος των Παιδικών και Εφηβικών Βιβλιοθηκών Ελλάδος (ΟΠΕΔ/Υπουργείο Παιδείας) και στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Ισότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΚΕΘΙ). Το 2019 εξελέγη πρώτη σε ψήφους Δημοτική Σύμβουλος Αθηνών και ανέλαβε Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Σήμερα, είναι Πρόεδρος της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών. Το 1999 παντρεύτηκε τον Γιώργο Αλβέρτη και έχουν αποκτήσει έναν γιο.

Ζούλιας Βασίλειος

Η ζωή του μέχρι τώρα… Μόλις στα 16 του χρόνια έκανε την πρώτη του επαγγελματική φωτογράφηση και εν συνεχεία εργάστηκε ως fashion editor με απόλυτη επιτυχία σε διάφορα περιοδικά συμπεριλαμβανομένης και της Ελληνικής Vogue για 20 χρόνια. Το 2003 ανοίγει την πρώτη του μπουτίκ: Vassilis Zoulias Old Athens με αξεσουάρ δημιουργώντας αίσθηση στην Ελληνική αγορά. Από το 2008 παρουσιάζει με συνέπεια δυο με τρεις συλλογές τον χρόνο που περιλαμβάνουν pret-a-porter, demi couture και νυφικά. Στα highlights; Η Alison Brie το 2018 στην απονομή των Golden Globes αφιερωμένη στο metoo, φοράει το θρυλικό πλέον φόρεμα με παντελόνι που βγαίνει πρώτο στα πέντε καλύτερα looks της βραδιάς. Ακολουθούν η Mindy Kaling στο Met Gala, η Natassa Lyonne στα Emmys, η Laura Dern, η Gwen Stefani, η Tina Fey και η Ariana Rockefeller είναι κάποιες που συγκαταλέγονται στις διεθνείς συνεργασίες του οίκου. Τον Δεκέμβριο του 2021 η Patricia Field η διάσημη στυλίστρια του sex and the city επιλέγει πέντε χαρακτηριστικά Zoulia’s look’s για την Lily Collins και το «Emily in Paris» season 2 στο Netflix. Σχεδόν σε μια βραδιά το Vassilis Zoulias brand αναγνωρίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Τον Οκτώβριο του 2022 ανοίγει το πρώτο flagship Μaison Zoulias κατάστημα με αποκλειστικά την συλλογή pret-a-porter στο Κολωνάκι. Την άνοιξη το 2023 η Kim Cattrall θα εμφανιστεί στην καινούργια σειρά του Netflix “glamorous” φορώντας Ζoulias.

Καλλίδης Βασίλειος

Ο Βασίλης Καλλίδης γεννήθηκε το 1975 στη Θεσσαλονίκη, όπου και μεγάλωσε. Μετά τις σπουδές του στη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων, στο τμήμα μαγειρικής, ταξιδεύει και εργάζεται ως σεφ σε διάφορα μέρη του κόσμου. Το 2002 επιστρέφει στην Αθήνα και εργάζεται σε εστιατόρια της πόλης. Το 2004 ανοίγει το πρώτο του εστιατόριο και ακολουθούν ακόμα δύο. Το 2008 ξεκινάει να συμμετέχει σε πρωινές τηλεοπτικές εκπομπές και παρουσιάζει συνολικά τέσσερις δικές του γαστρονομικές-ταξιδιωτικές εκπομπές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Παράλληλα εκδίδει τρείς γαστρονομικούς οδηγούς για την πόλη της Αθήνας. Σήμερα διατηρεί το εστιατόριό του στο κέντρο της Αθήνας και ασχολείται με την εταιρία του που παρέχει υπηρεσίες private dining. Αγαπάει τις εικαστικές τέχνες και τα extreme sports, τα μακρινά ταξίδια και την επικοινωνία με τον κόσμο.

Καρρά Νικολέττα

Γεννήθηκε στην Αθηνά στις 14/10/1977, μεγάλωσε στα Κάτω Πατήσια. Είναι πτυχιούχος ελληνικής φιλολογίας (Φιλοσοφική σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών). Φοίτησε σε δραματική σχολή, εργάζεται ως ηθοποιός, ασχολείται επίσης με το χορό και το τραγούδι.

Τερζοπούλου Θεοδώρα Αφροδίτη (Αϊνόλα)

H Αϊνόλα Τερζοπούλου, γεννήθηκε και ζει στην Αθήνα. Δημοσιογράφος- μεγάλωσε σε μία δημοσιογραφική οικογένεια που το 1950 εξέδωσε τη «Γυναίκα» το πρώτο ελληνικό γυναικείο περιοδικό που έμελλε να γίνει σταθμός στο χώρο του τύπου- έχει αρθρογραφήσει για πολλά χρόνια για θέματα τέχνης, μόδας, ευεξίας και ομορφιάς. Υπήρξε αρχισυντάκτρια στα παιδικά περιοδικά Walt Disney, υπεύθυνη για τα «Βιβλία Τερζόπουλος» και για την ίδρυση της Cosmos Books, μίας εταιρίας για την προώθηση ελληνικών βιβλίων προς τους Έλληνες των Ηνωμένων Πολιτειών. Θεωρώντας το ευ-ζην ως στάση και προσωπική συνταγή για μία καλύτερη ζωή, δημιούργησε το site “www.livelifewell.gr”. Διπλωματούχος δασκάλα στη μέθοδο πιλάτες και στη γιόγκα, έχει master πιστοποίηση στην τεχνική NLP (Νεύρο-Γλωσσικός Προγραμματισμός) ως εξειδικευμένη σύμβουλος ευεξίας. Έχει ασχοληθεί επίσης με τον τομέα της επικοινωνίας και των δημοσίων σχέσεων. Είναι απόφοιτη του Pierce και του Αμερικάνικου Κολλεγίου Deree College, είναι μητέρα ενός γιου.

