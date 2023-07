Χαμός με το νέο σήμα «Χ» του Twitter που δεσπόζει στην ταράτσα των κεντρικών γραφείων στο Σαν Φρανσίσκο των ΗΠΑ, καθώς η λάμψη του είναι κυριολεκτικά… εκτυφλωτική. Το γεγονός αυτό έχει δημιουργήσει γκρίνια στους γείτονες οι οποίοι παραπονιούνται για το έντονο φως.

Οι γείτονες της γύρω περιοχής παραπονιούνται για τον ενοχλητικό φωτισμό που εκπέμπει το νέο λογότυπο. Το τμήμα επιθεώρησης κτιρίων Σαν Φρανσίσκο θα ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση, σύμφωνα με τον Guardian.

Imagine no more. This is my life now. https://t.co/k5QfAm8yuG pic.twitter.com/e7ECCM2NUD

Ο Έλον Μασκ εξαγόρασε το Twitter τον Οκτώβριο του 2022 για 44 δισεκατομμύρια δολάρια, ανακοινώνοντας ότι η επιχείρηση θα παραμείνει στην περιοχή, παρά την γενικότερη παρακμή που παρουσιάζει, καθώς η μία εταιρεία μετά την άλλη αποχωρεί.

I would be fucking LIVID. Imagine this fucking X sign right across from your bedroom. #x #twitter pic.twitter.com/FH4nqcS8oy