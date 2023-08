Η τεχνητή νοημοσύνη δημιούργησε μια διαφορετική Μόνα Λίζα από αυτή που έχουμε συνηθίσει καθώς την «έφερε» στη σύγχρονη εποχή.

Σύμφωνα λοιπόν με τη νέα εκδοχή του αριστουργήματος του Λεονάρντο Ντα Βίντσι η Μόνα Λίζα του σήμερα δεν θυμίζει την αυθεντική, αφού έχει πράσινα μάτια, τέλεια μύτη, λαμπερή επιδερμίδα, κόκκινα μάγουλα αλλά αυτό που ξεχωρίζει είναι το ντεκολτέ.

Οι αντιδράσεις ήταν πολλές με πολλούς να σχολιάζουν «τώρα ενδιαφέρομαι για την Τέχνη», ή «τώρα δεν χρειάζεται το χαμόγελο, για να την ερωτευτώ». Οι περισσότεροι όμως αντέδρασαν σε αυτή την εικόνα χαρακτηρίζοντάς τη βεβήλωση ενός σπουδαίου έργου.

y’all notice how ai art is very much catered to target to the male gaze… https://t.co/RB8kciG3nZ

«Προσέξτε πώς η τέχνη της τεχνητής νοημοσύνης εστιάζει στα ανδρικά βλέμματα», έγραψε ένας χρήστης. «Οφθαλμόλουτρο για λιγούρηδες», σχολίασε ένας δεύτερος. «Η Μόνα Λίζα μοιάζει σαν να έχει OnlyFans», πρόσθεσε ένας τρίτος.

Πολλοί φάνηκαν να συμφωνούν με ένα tweet που συγκέντρωσε πάνω από 80.000 likes σχολιάζοντας ότι η Μόνα Λίζα σίγουρα «δεν απεικονίζεται όπως η ίδια θα ήθελε, να αρέσει δηλαδή στους εθισμένους στο πορνό».

No this is what she would look like according to porn addicts. https://t.co/NJI1qf47Xz