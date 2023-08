Τέσσερις μόλις ημέρες δέσποζε στα γραφεία του Twitter στο Σαν Φρανσίσκο η πινακίδα «Χ».

Η πινακίδα προκάλεσε τεράστιες αντιδράσεις, καθώς οι λάμπες φώτιζαν εκτυφλωτικά τη νύχτα, προκαλώντας τις έντονες διαμαρτυρίες των κατοίκων και την παρέμβαση των αρχών.

The X is down! Whoa!



Is this #breaking news? pic.twitter.com/fmv8og2ahv