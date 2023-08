Ο Χοακίν Φίνιξ (Joaquin Phoenix) και η Βανέσα Κίρμπι (Vanessa Kirby) δήλωσαν στο περιοδικό Empire ότι έκαναν μια συμφωνία να σοκάρουν ο ένας τον άλλον κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Ναπολέων» του Ρίντλεϊ Σκοτ (Ridley Scott). Αυτό έγινε σύμφωνα με όσα εξήγησαν για να διασφαλίσουν ότι η ταινία δεν θα έμοιαζε με μια βαρετή, υπερβολικά σχεδιασμένη βιογραφία.

Αυτή η συμφωνία οδήγησε τον Phoenix να χαστουκίσει την Kirby κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων μιας έντονης σκηνής διαζυγίου μεταξύ των χαρακτήρων τους, του Ναπολέοντα Βοναπάρτη και της Ιωσηφίνας ντε Μπωαρναί (Josephine de Beauharnais).

«Χρησιμοποιούσαμε τις πραγματικές λέξεις από το διαζύγιό τους στην εκκλησία», είπε η Kirby. «Όταν συμβαίνει αυτό, μπορείς να περάσεις πιστά από μια αρχειακή αναπαράσταση και να διαβάσεις τις ατάκες και μετά να πας σπίτι σου. Αλλά πάντα θέλαμε να εκπλήσσουμε ο ένας τον άλλον».

«Είπε, ‘Κοίτα, ό,τι αισθάνεσαι, μπορείς να το κάνεις’. Της είπα, ‘Το ίδιο και για σένα’. Είπε, ‘Μπορείς να με χαστουκίσεις, μπορείς να με αρπάξεις, μπορείς να με τραβήξεις, μπορείς να με φιλήσεις, ό,τι κι αν είναι’», θυμήθηκε ο Phoenix για τις συζητήσεις του με την Kirby πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα. «Είχαμε αυτή τη συμφωνία ότι θα εκπλήσσαμε ο ένας τον άλλον και θα προσπαθούσαμε να δημιουργήσουμε στιγμές που δεν υπήρχαν, επειδή και οι δύο θέλαμε να αποφύγουμε το κλισέ του δράματος εποχής. Και με αυτό εννοώ στιγμές που είναι καλά ενορχηστρωμένες και σχεδιασμένες».

Η Kirby πρόσθεσε: «Είναι το καλύτερο πράγμα όταν έχεις έναν δημιουργικό συνεργάτη και λες, “Σωστά, όλα είναι ασφαλή. Είμαι μαζί σου. Και θα πάμε στα σκοτεινά μέρη μαζί”». Η ταινία «Ναπολέων» φέρνει πάλι τον Χοακίν Φοίνιξ να συνεργάζεται με τον Ρίντλεϊ Σκοτ για πρώτη φορά μετά τον «Μονομάχο» και αφηγείται την ιστορία της αναζήτησης του Γάλλου αυτοκράτορα για κυριαρχία, ενώ επικεντρώνεται στην ταραχώδη ερωτική του ζωή και την ασταθή σχέση με τη σύζυγό του. Το σενάριο γράφτηκε από τον David Scarpa, ο οποίος έγραψε επίσης το σενάριο για το “All the Money in the World” του Scott. Όμως ο Φοίνιξ και ο Κίρμπι ξέφευγαν από το σενάριο τη στιγμή που έπρεπε, κάτι που συνέβη και κατά τη διάρκεια της σκηνής με το χαστούκι.

«Ενθαρρύναμε ο ένας τον άλλον, απαιτούσαμε ο ένας από τον άλλον, να προκαλούμε τους εαυτούς μας, να σοκάρουμε ο ένας τον άλλον σε διάφορες στιγμές», δήλωσε ο Φοίνιξ. «Και τότε βγήκε αυτό, εκείνη τη στιγμή».

Η ταινία κυκλοφορεί στους κινηματογράφους από την Apple και τη Sony στις 22 Νοεμβρίου 2023.

