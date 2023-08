Σοκάρουν ξανά οι τεράστιες αυξήσεις στα τρόφιμα

Η ακρίβεια σαρώνει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, τουριστικές και μη, με τις συνεχείς ανατιμήσεις σε είδη πρώτης ανάγκης αλλά και με την τιμή της βενζίνης πλέον σε ράλι ανόδου.

Μάλιστα, οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα, των οποίων οι τιμές σημειώνουν ποσοστό ανόδου διψήφιο τουλάχιστον από τις αρχές του έτους, επηρεάζουν άμεσα τον πληθωρισμό, ο οποίος παίρνει ξανά την ανιούσα, σκαρφαλώνοντας στο 3,4% τον Ιούλιο, έναντι 2,8% τον Ιούνιο.

Με βάση τα τελευταία στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., για τον μήνα Ιούνιο καταγράφηκαν ανατιμήσεις:

● 13% σε αναψυκτικά και νερό,

● 14% στα λαχανικά,

● 15% στα γαλακτοκομικά,

● 14% στα λάδια

● 9,5% στα δημητριακά και

● 18,8% στα φαρμακευτικά προϊόντα.

Τον Ιούνιο η Ελλάδα εμφάνισε τη μεγαλύτερη αύξηση στην Ε.Ε. στις τιμές των τροφίμων (3,3%) σε σχέση με τον Μάιο. Ειδικά στα φρούτα, οι αυξήσεις είναι σοκαριστικές της τάξεως του 24,5%, όταν η δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση ήταν 7,2% στην Εσθονία. Σε πλήρη αντίθεση με την πλούσια γεωργική παραγωγή της χώρας μας και τις χαμηλές τιμές στον παραγωγό / χωράφι.

Πλανητικό ρεκόρ!

Σε ό,τι αφορά τη βενζίνη, τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Καυσίμων σημειώνουν ότι η μέση πανελλαδική τιμή της απλής αμόλυβδης διαμορφώθηκε στις 30 Ιουλίου σε 1,942 ευρώ το λίτρο από 1,896 ευρώ το λίτρο μία εβδομάδα πριν – στις 23 Ιουλίου – και από 1,863 ευρώ το λίτρο την 1η Ιουλίου.

Προς τα 2 ευρώ το λίτρο τρέχει η βενζίνη – από κοντά και το ντίζελ

Την ίδια ώρα ο πρόεδρος των πρατηριούχων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου τονίζει ότι το τελευταίο δεκαήμερο υπάρχει μια αύξηση 10 λεπτών στη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, που έχει κάνει πλέον την τιμή να προσεγγίζει τα 2 ευρώ το λίτρο στη βενζίνη και το 1,70 ευρώ στο πετρέλαιο, ενώ εκτίμησε πως η τιμή της αμόλυβδης θα φτάσει προσεχώς τα 2 ευρώ, καθώς αυτό δείχνει η τάση.

Στην Αττική η μέση τιμή στις 30 Ιουλίου ήταν 1,913 ευρώ και στη Θεσσαλονίκη 1,909. Σε πολύ υψηλά επίπεδα βρίσκεται και η τιμή της σούπερ αμόλυβδης (100 οκτανίων), με τη μέση πανελλαδική τιμή να διαμορφώνεται στις 30 Ιουλίου σε 2,117 ευρώ το λίτρο από 2,050 την 1η Ιουλίου.

Όσο για την περιφέρεια, η τιμή της αμόλυβδης ήδη έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, με τις υψηλότερες μέσες τιμές να καταγράφονται στον νομό Κυκλάδων (2,178 ευρώ/λίτρο), στον νομό Δωδεκανήσου (2,091 ευρώ/λίτρο), στον νομό Λευκάδας (2,014 ευρώ/λίτρο), στον νομό Κεφαλληνίας (2,019 ευρώ/λίτρο) και στον νομό Ευρυτανίας (2,004 ευρώ/λίτρο).

Στο 1,19 ευρώ ανά λίτρο ο παγκόσμιος μέσος όρος!

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το globalpetrolprices.com και την τελευταία καταγραφή τιμών της βενζίνης ανά τον κόσμο, στις 24 Ιουλίου η μέση τιμή της βενζίνης στη χώρα μας είναι 1,901 ευρώ ανά λίτρο, ενώ ο παγκόσμιος μέσος όρος είναι 1,19 ευρώ ανά λίτρο. Γεγονός που σημαίνει ότι η Ελλάδα έχει την 8η ακριβότερη βενζίνη στον κόσμο, ξεπερνώντας κατά πολύ πλουσιότερα κράτη, στα οποία οι μέσοι μηνιαίοι μισθοί είναι πολλαπλάσιοι των αντίστοιχων ελληνικών.

Θύμα και ο τουρισμός

Η ακρίβεια όμως φαίνεται να χτυπά και τον τουρισμό, και δη τις μικρές επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων… Ειδικότερα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος (ΣΕΤΚΕ), που εκπροσωπεί τις οικογενειακές επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων, Παναγιώτη Τοκούζη, η πτώση στις διανυκτερεύσεις στον τουρισμό φτάνουν το 50% – 60% τον Μάιο και το 40% τον Ιούνιο.

Το γεγονός αυτό το εξηγεί λέγοντας πως «είναι ότι εδώ και έναν χρόνο ολόκληρη η Ευρώπη δέχεται πίεση από το αυξημένο κόστος ζωής και την ακρίβεια, με αποτέλεσμα αυτό να μετακυλίεται και στον τουρισμό και οι ταξιδιώτες να επιλέγουν πιο φθηνούς προορισμούς. Η Ελλάδα πλέον έχει γίνει μη ανταγωνιστική, καθώς όλο και περισσότεροι στρέφονται προς Αίγυπτο, Τουρκία και Βουλγαρία».

«Πλέον το μέγεθος των αφίξεων είναι εικονικό για τα ξενοδοχεία. Οι επαγγελματίες της φιλοξενίας μετράνε μόνο τις διανυκτερεύσεις, που αυτές εν κατακλείδι έχουν επίδραση στο οικονομικό αποτέλεσμα των επιχειρήσεων» έχει αναφέρει επίσης η αντιπρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος Χριστίνα Τετράδη.

Η πτώση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών τουριστικών προορισμών καταγράφεται και σε διεθνείς έρευνες τουριστικών εταιρειών.

Για παράδειγμα, σύμφωνα με έρευνα της βρετανικής εταιρείας Savoo, που ανέλυσε το κόστος διακοπών all inclusive ανά άτομο σε 41 δημοφιλείς προορισμούς (κι ενώ το 2022 στην πρώτη δεκάδα των πιο ελκυστικών προορισμών value for money βρίσκονταν τρεις ελληνικοί προορισμοί, η Κέρκυρα, η Κρήτη και η Ρόδος – στην έκτη, έβδομη και όγδοη θέση αντίστοιχα), φέτος στην πρώτη δεκάδα υπάρχει μόνο η Κρήτη, αλλά και αυτή βρίσκεται στην τελευταία θέση πίσω από άλλους προορισμούς της Τουρκίας, της Αιγύπτου και της Ισπανίας.

Φαίνεται ακόμη ότι το κόστος αεροπορικών εισιτηρίων, η ύφεση στη Γερμανία και η γενικότερη πορεία επιτοκίων και πληθωρισμού σε μεγάλες για την Ελλάδα αγορές αποτυπώνεται στον χαμηλό ρυθμό κρατήσεων που παρατηρείται ακόμη και σε πολύ δημοφιλείς προορισμούς. Όπως ανέφεραν παράγοντες του τουρισμού στο περιθώριο της γενικής συνέλευσης του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), αν και ξεκίνησαν δυναμικά οι κρατήσεις στους πρώτους μήνες του χρόνου, τώρα παρατηρείται (με εξαίρεση κάποια εμβληματικά καταλύματα) ένα «σχετικό κράτημα».

Προβληματισμό προκαλεί και ο αριθμός των προσφερόμενων αεροπορικών θέσεων, που στο σύνολό του είναι μεν αυξημένος κατά 2,5% την καλοκαιρινή περίοδο σε σύγκριση με πέρυσι, σύμφωνα με το airdata – tracker του INSETE, όμως τέσσερις από τις πέντε μεγαλύτερες «πηγές» τουριστικών αφίξεων στη χώρα μας, και συγκεκριμένα οι Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και Ολλανδία εμφανίζουν μείωση θέσεων κατά 14,9%, 8,1%, 2,2% και 1,2% αντίστοιχα.

Να σημειωθεί ότι από τις πέντε χώρες «αιμοδότες» του ελληνικού τουρισμού, μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο εμφανίζει μικρή αύξηση (3,8%) στις προσφερόμενες θέσεις. Επίσης από τα 24,34 εκατ. προσφερόμενες αεροπορικές θέσεις που καταγράφει το air data του INSETE οι 15,2 εκατ. θέσεις προσφέρονται από τις πέντε προαναφερόμενες χώρες.

Πάντως το κενό που αφήνουν οι τέσσερις μεγάλες δυνάμεις καλύπτεται από άλλες χώρες και κυρίως το Ισραήλ (από 584,01 χιλιάδες το 2022 στις 953,6 χιλιάδες, αύξηση 63,3%), την Πολωνία (635 χιλιάδες , +27,5%), την Ισπανία, (+27,8%), την Κύπρο (+16,1%) κ.λπ. Επισημαίνεται ακόμη ότι οι προσφερόμενες θέσεις από τις ΗΠΑ φτάνουν τις 478.171 και είναι αυξημένες κατά 1,5% σε σύγκριση με πέρυσι.

Σε ό,τι αφορά τον εσωτερικό τουρισμό τα ακριβά ακτοπλοϊκά εισιτήρια – παρά τις εκπτώσεις που εφάρμοσαν οι εταιρείες – απέτρεψαν πολλούς να επιλέξουν τα νησιά για τις διακοπές τους.

