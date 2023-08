Απειλές Τραμπ κατά μαρτύρων: «Αν με καταδιώξετε, θα σας καταδιώξω»

Μια απειλητική ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκαναν γνωστή αμερικανοί εισαγγελείς, οι οποίοι υποστήριξαν πως ο πρώην πρόεδρος μπορεί να εκφοβίσει μάρτυρες αποκαλύπτοντας, ως μη όφειλε, διαβαθμισμένα στοιχεία που έχει λάβει από την κυβέρνηση.

Στον ιστότοπό του Truth Social, ο Τραμπ έγραψε χθες βράδυ, «ΑΝ ΜΕ ΚΑΤΑΔΙΩΞΕΤΕ, ΘΑ ΣΑΣ ΚΑΤΑΔΙΩΞΩ!». Την προηγουμένη ημέρα, είχε δηλώσει αθώος κατηγοριών ότι ενορχήστρωσε μια συνωμοσία για να προσπαθήσει να ανατρέψει την εκλογική ήττα του, το 2020, από τον Δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν.

Is anyone still on speaking terms with Donald Trump a good enough lawyer to explain to him that threatening public officials on Truth Social is a felony? pic.twitter.com/VpiO9lIFhS