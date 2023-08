Κώστας Καββαθάς: «Ετοιμάζω βαλίτσες για το τελευταίο της ζωής μου ταξείδιον»

Με απίστευτη γενναιότητα και ειλικρίνεια ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Κώστας Καββαθάς έκανε ευρέως γνωστή την κατάσταση της υγείας του.

Ο 84χρονος γνωστός δημοσιογράφος και συγγραφέας δεν διστάζει να αποκαλύψει τους λόγους υγείας που τον κράτησαν μακριά από όλους.

Μέσα, ωστόσο, από την ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται πως ο ίδιος έχει χάσει την ελπίδα και το κουράγιο του αναφέροντας χαρακτηριστικά πως ετοιμάζεται για το «τελευταίο της ζωής μου ταξίδειον».

Η ανάρτηση του Κώστα Καββαθά στη σελίδα του, «Εν Λευκώ»:

«Ρωτάτε (ακόμα) τι έπαθα και «χάθηκα» 7 μήνες.

Τα πάντα! Από επέμβαση στην καρδιά (mitral cop στο Ωνάσειο) ως εγκεφαλίτιδα (με 2% πιθανότητα επιβίωσης), δύο άγριες ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις, Covid και πλήρη απώλεια κινητικότητας

Όλα αυτά και άλλα που δεν ενδιαφέρουν με διάλυσαν. Βαδίζω με Π, κάνω φ/θεραπεία κι ονειρεύομαι πως η ζωή μου δεν πήγε χαμένη.

Όμως πήγε!

Το λέω στον γάτο μου στον Λάκη αλλά δεν φαίνεται να καταλαβαίνει.

Ετοιμάζω βαλίτσες όπως λένε για το «τελευταίο της ζωής μου ταξίδειον» ευχαριστώντας όσους συμπαραστάθηκαν

Κρίμα όμως να πεθαίνεις μόνος – προφανώς πληρώνοντας για το κακό που έχεις κάνει στους ανθρώπους

Strange are the ways of the Lord eh?».

Δείτε την ανάρτησή του:

