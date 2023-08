DC United: «Τελειώνει» τον Ταξιάρχη Φούντα για ρατσιστική επίθεση

Την πόρτα εξόδου φαίνεται πως δείχνει η DC United στον Ταξιάρχη Φούντα μετά τις κατηγορίες που βαραίνουν τον έλληνα μεσοεπιθετικό για ρατσιστική επίθεση σε συμπαίκτη του.

Πληροφορίες που δημοσιεύει το «Athletic», κάνουν λόγο για λύση της συνεργασίας παρότι ο 27χρονος άσος πέρασε με επιτυχία τον ανιχνευτή ψεύδους. Σημειώνεται πως ο έλληνας παίκτης ζήτησε ο ίδιος να υποβληθεί στο τεστ ώστε να αποδείξει πως δεν επιτέθηκε ρατσιστικά στον συμπαίκτη του Νάιτζελ Ρομπέρτα πριν από περίπου δύο εβδομάδες.

D.C. United forward Taxi Fountas commissioned a polygraph test – a lie-detector – to help defend himself against allegations of racist verbal abuse against a team-mate. MLS is investigating & D.C. United are close to mutually terminating Fountas' contract. 📝 @MLSist

Ωστόσο, το«Athletic» υποστηρίζει πως το τεστ στο οποίο υπεβλήθη ο Ταξιάρχης Φούντας δεν είναι αρκετά αξιόπιστο.

DC United 'to releaseTaxi Fountas amid allegations he directed a racial slur at black teammate during game'… just months after he was accused of calling an MLS opponent the N-word

